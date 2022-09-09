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МИД анонсировал визит миссии ООН в Еленовку - РИА Новости, 09.09.2022
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МИД анонсировал визит миссии ООН в Еленовку
МИД анонсировал визит миссии ООН в Еленовку - РИА Новости, 09.09.2022
МИД анонсировал визит миссии ООН в Еленовку
Миссия ООН в Еленовку, где в конце июля в результате обстрела украинскими силами СИЗО погибли 50 украинских военнопленных, готовится, заявил замглавы МИД РФ... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T11:17
2022-09-09T11:45
в мире
россия
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андрей руденко
совет безопасности оон
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украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Миссия ООН в Еленовку, где в конце июля в результате обстрела украинскими силами СИЗО погибли 50 украинских военнопленных, готовится, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Не могу сказать про даты, но с ООН мы обсуждаем эти вопросы. Миссия готовится. Надеемся, она состоится. В настоящее время обсуждаются детали поездки, маршруты, состав. Мы считаем, что это очень важно, чтобы представители ООН воочию убедились в том, что там произошло", - заявил Руденко журналистам.Ранее замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло на заседании СБ ООН сообщила, что группа ООН по расследованию обстрела СИЗО в Еленовке выедет в ближайшие дни.Минобороны России сообщало, что при украинском ударе из HIMARS по изолятору в Еленовке в конце июля погибли 50 и ранены 73 украинских военнопленных. Позднее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что обстрел СИЗО в Еленовке был умышленным и начался из-за того, что находившиеся там боевики, в частности, из "Азова" (террористическая организация, запрещена в РФ), начали давать показания. В Минобороны РФ заявили, что Россия призывает экспертов ООН и МККК для расследования в Еленовке.
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в мире, россия, оон, андрей руденко, совет безопасности оон, днр, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), донецкая народная республика
В мире, Россия, ООН, Андрей Руденко, Совет Безопасности ООН, ДНР, Украина, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Донецкая Народная Республика
11:17 09.09.2022 (обновлено: 11:45 09.09.2022)
 
МИД анонсировал визит миссии ООН в Еленовку

Замглавы МИД Руденко заявил о подготовке визита миссии ООН в Еленовку, но дат пока нет

© РИА НовостиМесто содержания пленных украинских боевиков в следственном изоляторе Еленовки, который подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Скриншот видео
Место содержания пленных украинских боевиков в следственном изоляторе Еленовки, который подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости
Место содержания пленных украинских боевиков в следственном изоляторе Еленовки, который подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Скриншот видео. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Миссия ООН в Еленовку, где в конце июля в результате обстрела украинскими силами СИЗО погибли 50 украинских военнопленных, готовится, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Не могу сказать про даты, но с ООН мы обсуждаем эти вопросы. Миссия готовится. Надеемся, она состоится. В настоящее время обсуждаются детали поездки, маршруты, состав. Мы считаем, что это очень важно, чтобы представители ООН воочию убедились в том, что там произошло", - заявил Руденко журналистам.
Ранее замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло на заседании СБ ООН сообщила, что группа ООН по расследованию обстрела СИЗО в Еленовке выедет в ближайшие дни.
Минобороны России сообщало, что при украинском ударе из HIMARS по изолятору в Еленовке в конце июля погибли 50 и ранены 73 украинских военнопленных. Позднее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что обстрел СИЗО в Еленовке был умышленным и начался из-за того, что находившиеся там боевики, в частности, из "Азова" (террористическая организация, запрещена в РФ), начали давать показания. В Минобороны РФ заявили, что Россия призывает экспертов ООН и МККК для расследования в Еленовке.
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В миреРоссияООНАндрей РуденкоСовет Безопасности ООНДНРУкраинаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Донецкая Народная Республика
 
 
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