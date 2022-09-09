https://ria.ru/20220909/elenovka-1815598538.html

МИД анонсировал визит миссии ООН в Еленовку

МИД анонсировал визит миссии ООН в Еленовку - РИА Новости, 09.09.2022

МИД анонсировал визит миссии ООН в Еленовку

Миссия ООН в Еленовку, где в конце июля в результате обстрела украинскими силами СИЗО погибли 50 украинских военнопленных, готовится, заявил замглавы МИД РФ... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T11:17

2022-09-09T11:17

2022-09-09T11:45

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Миссия ООН в Еленовку, где в конце июля в результате обстрела украинскими силами СИЗО погибли 50 украинских военнопленных, готовится, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Не могу сказать про даты, но с ООН мы обсуждаем эти вопросы. Миссия готовится. Надеемся, она состоится. В настоящее время обсуждаются детали поездки, маршруты, состав. Мы считаем, что это очень важно, чтобы представители ООН воочию убедились в том, что там произошло", - заявил Руденко журналистам.Ранее замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло на заседании СБ ООН сообщила, что группа ООН по расследованию обстрела СИЗО в Еленовке выедет в ближайшие дни.Минобороны России сообщало, что при украинском ударе из HIMARS по изолятору в Еленовке в конце июля погибли 50 и ранены 73 украинских военнопленных. Позднее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что обстрел СИЗО в Еленовке был умышленным и начался из-за того, что находившиеся там боевики, в частности, из "Азова" (террористическая организация, запрещена в РФ), начали давать показания. В Минобороны РФ заявили, что Россия призывает экспертов ООН и МККК для расследования в Еленовке.

https://ria.ru/20220813/elenovka-1809165402.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, оон, андрей руденко, совет безопасности оон, днр, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), донецкая народная республика