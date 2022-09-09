11:17 09.09.2022 (обновлено: 11:45 09.09.2022)
МИД анонсировал визит миссии ООН в Еленовку
Замглавы МИД Руденко заявил о подготовке визита миссии ООН в Еленовку, но дат пока нет
© РИА НовостиМесто содержания пленных украинских боевиков в следственном изоляторе Еленовки, который подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Скриншот видео
Место содержания пленных украинских боевиков в следственном изоляторе Еленовки, который подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Скриншот видео. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Миссия ООН в Еленовку, где в конце июля в результате обстрела украинскими силами СИЗО погибли 50 украинских военнопленных, готовится, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Не могу сказать про даты, но с ООН мы обсуждаем эти вопросы. Миссия готовится. Надеемся, она состоится. В настоящее время обсуждаются детали поездки, маршруты, состав. Мы считаем, что это очень важно, чтобы представители ООН воочию убедились в том, что там произошло", - заявил Руденко журналистам.
Ранее замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло на заседании СБ ООН сообщила, что группа ООН по расследованию обстрела СИЗО в Еленовке выедет в ближайшие дни.
Минобороны России сообщало, что при украинском ударе из HIMARS по изолятору в Еленовке в конце июля погибли 50 и ранены 73 украинских военнопленных. Позднее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что обстрел СИЗО в Еленовке был умышленным и начался из-за того, что находившиеся там боевики, в частности, из "Азова" (террористическая организация, запрещена в РФ), начали давать показания. В Минобороны РФ заявили, что Россия призывает экспертов ООН и МККК для расследования в Еленовке.