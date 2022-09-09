https://ria.ru/20220909/elektrosamokat-1815557493.html

Минтранс планирует ввести ограничение для электросамокатов

Минтранс планирует ввести ограничение для электросамокатов - РИА Новости, 09.09.2022

Минтранс планирует ввести ограничение для электросамокатов

Минтранс подготовил проект постановления о запрете для граждан, использующих средства индивидуальной мобильности (СИМ), пересекать дороги по пешеходным... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T03:45

2022-09-09T03:45

2022-09-09T09:27

госдума рф

султан хамзаев

андрей костюк

общество

министерство транспорта рф (минтранс россии)

россия

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Минтранс подготовил проект постановления о запрете для граждан, использующих средства индивидуальной мобильности (СИМ), пересекать дороги по пешеходным переходам, ведомство планирует внести проект в правительство, такая информация содержится в ответе Минтранса (есть в распоряжении РИА Новости) на обращение депутата Госдумы Султана Хамзаева.Ранее Хамзаев обратился в Минтранс с предложением об установлении для электросамокатов зоны снижения скорости радиусом 30 метров вокруг нерегулируемых пешеходных переходов. Минтранс в ответе парламентарию отмечает, что ведомство подготовило проект постановления правительства по этой теме.Как указывает ведомство, такая мера создаст безопасные условия в зоне пешеходных переходов. Сам проект постановления уже рассмотрен и одобрен подкомиссией по совершенствованию контрольных и разрешительных функцией федеральных органов исполнительной власти при правительстве, добавляется там.Документ предусматривает внесение изменений в постановление правительства от 23 октября 1993 года N 1090 "О Правилах дорожного движения".

https://ria.ru/20220831/samokaty-1813573649.html

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госдума рф, султан хамзаев, андрей костюк, общество, министерство транспорта рф (минтранс россии), россия