https://ria.ru/20220909/eksport-1815748940.html

Экспорт предприятий Калужской области составил 765 миллионов долларов

Экспорт предприятий Калужской области составил 765 миллионов долларов - РИА Новости, 09.09.2022

Экспорт предприятий Калужской области составил 765 миллионов долларов

Объем экспорта предприятий Калужской области в первом полугодии 2022 года составил 765 миллионов долларов, заявил заместитель губернатора Калужской области... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T18:33

2022-09-09T18:33

2022-09-09T18:33

калужская область

экономика

владимир попов

калужская область

турция

китай

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КАЛУГА, 9 сен – РИА Новости. Объем экспорта предприятий Калужской области в первом полугодии 2022 года составил 765 миллионов долларов, заявил заместитель губернатора Калужской области Владимир Попов.По данным правительства региона, Попов выступил на ежегодном международном форуме "Вектор на экспорт. Продавать, нельзя ждать", организаторами которого выступают Центр поддержки экспорта Калужской области и областное министерство экономического развития и промышленности.Замгубернатора подчеркнул, что развитие экспорта для правительства Калужской области является одним из приоритетных направлений."За прошедший год объем экспорта наших предприятий составил 1,5 миллиарда долларов, а за первое полугодие этого года – 765 миллионов долларов. Из них 39% составляет экспорт изделий из металла, 22% - машиностроительная продукция, 6% - древесина и бумажная продукция. Активно экспортируются и другие виды товаров", - сообщил Владимир Попов.Замгубернатора рассказал, что областные власти активно помогают предприятиям-экспортерам выходить на новые рынки, в регионе развивается инфраструктура логистики."За последние несколько месяцев рост грузооборота на железнодорожном маршруте "Новый шелковый путь" составил 20%. География доставки постоянно растет. Сегодня это уже более 20 пунктов консолидации грузов в Китае, Монголии, Индии, Турции, Белоруссии и других странах. Активно развиваем проекты. Один из последних – запуск поезда из Ворсино во Владивосток", - подчеркнул Владимир Попов.На форуме отмечалось, что в этом году калужские экспортеры посетили с бизнес-миссиями Турцию, Азербайджан, Армению и ряд других дружественных стран, приняли делегацию потенциальных партнеров из Марокко. По данным Центра поддержки экспорта Калужской области, продукцию Калужской области уже знают в 125 странах мира.

https://ria.ru/20220906/turizm-1814944409.html

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https://ria.ru/20220823/kaluga-1811222139.html

калужская область

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экономика, владимир попов, калужская область, турция, китай