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В Доме Цветаевой расскажут о нелегкой судьбе дочери великой поэтессы

В Доме Цветаевой расскажут о нелегкой судьбе дочери великой поэтессы - РИА Новости, 09.09.2022

В Доме Цветаевой расскажут о нелегкой судьбе дочери великой поэтессы

В Доме-музее Марины Цветаевой открылась выставка "Ариадна Эфрон: У времени в плену", приуроченная к 110-летию дочери поэтессы Серебряного века. РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T12:00

2022-09-09T12:00

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. В Доме-музее Марины Цветаевой открылась выставка "Ариадна Эфрон: У времени в плену", приуроченная к 110-летию дочери поэтессы Серебряного века. В Ариадне привыкли видеть, в первую очередь, наследницу ее матери. Однако она и сама по себе была неординарной творческой личностью – художницей и публицистом. В ее работах запечатлены образы противоречивого XX века, а по ее мемуарам можно изучать историю русской эмиграции.Выставка занимает три зала музея, первый из которых рассказывает посетителям о русском Париже, где Ариадна Сергеевна жила в юности. И о советской Москве, куда она возвращается в 1937 году. Здесь гости могут увидеть ее работы и письма, а также узнать больше о том, как жили ее соотечественники, эмигрировавшие в Европу после Революции.Второй зал посвящен годам заключения Ариадны Эфрон, тяжелому и страшному времени лагерей и ссылок, в которых она пробыла с 1939 по 1955 год. Фотографии и архивные документы дополняет огромная карта, на которой отмечены места поселения, в которых дочь Цветаевой вынуждена была жить и работать.В третьем зале гости выставки проходят последние двадцать лет жизни Ариадны Сергеевны. С 1955 по 1975 год, после реабилитации "за отсутствием состава преступления", она занимается сохранением материнского наследия, возвращая творчество Марины Цветаевой русскому читателю. Здесь представлены личные вещи Ариадны Эфрон и подготовленное ею собрание сочинений ее матери с предисловием Ильи Эренбурга.Выставка продлится до 8 декабря.

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выставки, куда сходить , марина цветаева, литература, париж, москва, новости культуры