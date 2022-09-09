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В Доме Цветаевой расскажут о нелегкой судьбе дочери великой поэтессы - РИА Новости, 09.09.2022
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Культура
https://ria.ru/20220909/efron-1815544705.html
В Доме Цветаевой расскажут о нелегкой судьбе дочери великой поэтессы
В Доме Цветаевой расскажут о нелегкой судьбе дочери великой поэтессы - РИА Новости, 09.09.2022
В Доме Цветаевой расскажут о нелегкой судьбе дочери великой поэтессы
В Доме-музее Марины Цветаевой открылась выставка "Ариадна Эфрон: У времени в плену", приуроченная к 110-летию дочери поэтессы Серебряного века. РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T12:00
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культура
выставки
куда сходить
марина цветаева
литература
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. В Доме-музее Марины Цветаевой открылась выставка "Ариадна Эфрон: У времени в плену", приуроченная к 110-летию дочери поэтессы Серебряного века. В Ариадне привыкли видеть, в первую очередь, наследницу ее матери. Однако она и сама по себе была неординарной творческой личностью – художницей и публицистом. В ее работах запечатлены образы противоречивого XX века, а по ее мемуарам можно изучать историю русской эмиграции.Выставка занимает три зала музея, первый из которых рассказывает посетителям о русском Париже, где Ариадна Сергеевна жила в юности. И о советской Москве, куда она возвращается в 1937 году. Здесь гости могут увидеть ее работы и письма, а также узнать больше о том, как жили ее соотечественники, эмигрировавшие в Европу после Революции.Второй зал посвящен годам заключения Ариадны Эфрон, тяжелому и страшному времени лагерей и ссылок, в которых она пробыла с 1939 по 1955 год. Фотографии и архивные документы дополняет огромная карта, на которой отмечены места поселения, в которых дочь Цветаевой вынуждена была жить и работать.В третьем зале гости выставки проходят последние двадцать лет жизни Ариадны Сергеевны. С 1955 по 1975 год, после реабилитации "за отсутствием состава преступления", она занимается сохранением материнского наследия, возвращая творчество Марины Цветаевой русскому читателю. Здесь представлены личные вещи Ариадны Эфрон и подготовленное ею собрание сочинений ее матери с предисловием Ильи Эренбурга.Выставка продлится до 8 декабря.
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выставки, куда сходить , марина цветаева, литература, париж, москва, новости культуры
Культура, Выставки, куда сходить , Марина Цветаева, Литература, Париж, Москва, Новости культуры
12:00 09.09.2022 (обновлено: 13:22 09.09.2022)
 
В Доме Цветаевой расскажут о нелегкой судьбе дочери великой поэтессы

В Москве открылась выставка, посвященная Ариадне Эфрон

© Фото : Николай Кожемякин / Дом-музей Марины ЦветаевойЭкспозиция дома-музея Марины Цветаевой
Экспозиция дома-музея Марины Цветаевой - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© Фото : Николай Кожемякин / Дом-музей Марины Цветаевой
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. В Доме-музее Марины Цветаевой открылась выставка "Ариадна Эфрон: У времени в плену", приуроченная к 110-летию дочери поэтессы Серебряного века.
В Ариадне привыкли видеть, в первую очередь, наследницу ее матери. Однако она и сама по себе была неординарной творческой личностью – художницей и публицистом. В ее работах запечатлены образы противоречивого XX века, а по ее мемуарам можно изучать историю русской эмиграции.

"Эта выставка была задумана нами как освещение ее собственного пути, – говорит куратор выставки Елена Коркина. – Она известна как дочь Марины Ивановны по стихам и мемуарной прозе самой Цветаевой, в которых она постоянно упоминается. Эту детскую сторону ее личности мы намеренно оставляем в стороне".

Выставка занимает три зала музея, первый из которых рассказывает посетителям о русском Париже, где Ариадна Сергеевна жила в юности. И о советской Москве, куда она возвращается в 1937 году. Здесь гости могут увидеть ее работы и письма, а также узнать больше о том, как жили ее соотечественники, эмигрировавшие в Европу после Революции.
Второй зал посвящен годам заключения Ариадны Эфрон, тяжелому и страшному времени лагерей и ссылок, в которых она пробыла с 1939 по 1955 год. Фотографии и архивные документы дополняет огромная карта, на которой отмечены места поселения, в которых дочь Цветаевой вынуждена была жить и работать.
© Фото : Николай Кожемякин / Дом-музей Марины Цветаевой

Карта русских мест в Париже начала XX века

Экспозиция дома-музея Марины Цветаевой
1 из 3

Карта русских мест в Париже начала XX века

© Фото : Николай Кожемякин / Дом-музей Марины Цветаевой
© Фото : Николай Кожемякин / Дом-музей Марины Цветаевой

Карта с местами ссылок и лагерей, в которые отправилась А.С. Эфрон

Экспозиция дома-музея Марины Цветаевой
2 из 3

Карта с местами ссылок и лагерей, в которые отправилась А.С. Эфрон

© Фото : Николай Кожемякин / Дом-музей Марины Цветаевой
© Фото : Николай Кожемякин / Дом-музей Марины Цветаевой

Экспонаты зала, посвященного последним годам жизни А.С. Эфрон

Экспозиция дома-музея Марины Цветаевой
3 из 3

Экспонаты зала, посвященного последним годам жизни А.С. Эфрон

© Фото : Николай Кожемякин / Дом-музей Марины Цветаевой
1 из 3

Карта русских мест в Париже начала XX века

© Фото : Николай Кожемякин / Дом-музей Марины Цветаевой
2 из 3

Карта с местами ссылок и лагерей, в которые отправилась А.С. Эфрон

© Фото : Николай Кожемякин / Дом-музей Марины Цветаевой
3 из 3

Экспонаты зала, посвященного последним годам жизни А.С. Эфрон

© Фото : Николай Кожемякин / Дом-музей Марины Цветаевой
В третьем зале гости выставки проходят последние двадцать лет жизни Ариадны Сергеевны. С 1955 по 1975 год, после реабилитации "за отсутствием состава преступления", она занимается сохранением материнского наследия, возвращая творчество Марины Цветаевой русскому читателю. Здесь представлены личные вещи Ариадны Эфрон и подготовленное ею собрание сочинений ее матери с предисловием Ильи Эренбурга.
Выставка продлится до 8 декабря.
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КультураВыставкикуда сходитьМарина ЦветаеваЛитератураПарижМоскваНовости культуры
 
 
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