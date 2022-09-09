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ВВС до смерти королевы просила Джонсона рассказать о ней как об умершей
ВВС до смерти королевы просила Джонсона рассказать о ней как об умершей - РИА Новости, 09.09.2022
ВВС до смерти королевы просила Джонсона рассказать о ней как об умершей
Недавно ушедший с поста премьера Британии Борис Джонсон рассказал, что журналисты ВВС еще несколько месяцев назад попросили его дать интервью о королеве... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T15:58
2022-09-09T15:58
2022-09-09T16:01
в мире
елизавета ii
борис джонсон
великобритания
шотландия
умерла королева елизавета ii
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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Недавно ушедший с поста премьера Британии Борис Джонсон рассказал, что журналисты ВВС еще несколько месяцев назад попросили его дать интервью о королеве Елизавете II как об умершей, но он отказался."Я надеюсь, парламент не будет возражать, если я начну с личного признания. Несколько месяцев назад ко мне пришли из BBC, чтобы взять у меня интервью о Ее Величестве королеве. Мы сели, камеры заработали, а потом они попросили меня говорить о ней в прошедшем времени… У меня перехватило дыхание, и я просто не смог продолжать. Я еле сдержал слезы… Я вынужден был попросить их уйти", - признался Джонсон во время заседания Палаты общин, посвященного памяти королевы Елизаветы II.Накануне Букингемский дворец сообщил, что королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет.
https://ria.ru/20220909/elizaveta-1815667339.html
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в мире, елизавета ii, борис джонсон, великобритания, шотландия, умерла королева елизавета ii
В мире, Елизавета II, Борис Джонсон, Великобритания, Шотландия, Умерла Королева Елизавета II
15:58 09.09.2022 (обновлено: 16:01 09.09.2022)
ВВС до смерти королевы просила Джонсона рассказать о ней как об умершей
Экс-премьер Джонсон: BBC до смерти королевы просила рассказать о ней как об умершей