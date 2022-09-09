https://ria.ru/20220909/dugina-1815746944.html
Молодежь Турции предложила увековечить память Дарьи Дугиной
Молодежь Турции предложила увековечить память Дарьи Дугиной - РИА Новости, 09.09.2022
Молодежь Турции предложила увековечить память Дарьи Дугиной
Молодежное отделение турецкой партии "Родина" предложило увековечить память погибшей российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной, соответствующее... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T18:23
2022-09-09T18:23
2022-09-09T18:24
дарья дугина
россия
одинцовский район
московская область (подмосковье)
в мире
турция
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АНКАРА, 9 сен – РИА Новости. Молодежное отделение турецкой партии "Родина" предложило увековечить память погибшей российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной, соответствующее предложение будет направлено властям на местах, сообщил РИА Новости руководитель бюро международных отношений молодежного отделения партии Юнус Эмре Озгюн.Политолог и журналистка Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область."Дарья в нашем сердце. Мы предлагаем установить ей памятник, назвать улицу, молодежный центр ее именем", - сказал Озгюн.По его словам, призыв партии нашел отклик среди молодежи в соцсетях."Мы хотим, чтобы о дружбе наших народов, стран и о великих жертвах, принесенных ради этой дружбы, знали будущие поколения в Турции", - добавил руководитель бюро.
https://ria.ru/20220821/dugina-1811156104.html
https://ria.ru/20220821/dugina-1811138146.html
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РИА Новости
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дарья дугина, россия, одинцовский район, московская область (подмосковье), в мире, турция
Дарья Дугина, Россия, Одинцовский район, Московская область (Подмосковье), В мире, Турция
18:23 09.09.2022 (обновлено: 18:24 09.09.2022)
Молодежь Турции предложила увековечить память Дарьи Дугиной
Молодежное отделение турецкой партии "Родина" предложило увековечить память Дарьи Дугиной