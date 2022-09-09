https://ria.ru/20220909/dugina-1815746944.html

Молодежь Турции предложила увековечить память Дарьи Дугиной

Молодежь Турции предложила увековечить память Дарьи Дугиной - РИА Новости, 09.09.2022

Молодежь Турции предложила увековечить память Дарьи Дугиной

Молодежное отделение турецкой партии "Родина" предложило увековечить память погибшей российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной, соответствующее... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T18:23

2022-09-09T18:23

2022-09-09T18:24

дарья дугина

россия

одинцовский район

московская область (подмосковье)

в мире

турция

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АНКАРА, 9 сен – РИА Новости. Молодежное отделение турецкой партии "Родина" предложило увековечить память погибшей российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной, соответствующее предложение будет направлено властям на местах, сообщил РИА Новости руководитель бюро международных отношений молодежного отделения партии Юнус Эмре Озгюн.Политолог и журналистка Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область."Дарья в нашем сердце. Мы предлагаем установить ей памятник, назвать улицу, молодежный центр ее именем", - сказал Озгюн.По его словам, призыв партии нашел отклик среди молодежи в соцсетях."Мы хотим, чтобы о дружбе наших народов, стран и о великих жертвах, принесенных ради этой дружбы, знали будущие поколения в Турции", - добавил руководитель бюро.

https://ria.ru/20220821/dugina-1811156104.html

https://ria.ru/20220821/dugina-1811138146.html

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одинцовский район

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

дарья дугина, россия, одинцовский район, московская область (подмосковье), в мире, турция