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Украинским диверсантам не удалось зайти в Купянск, заявил глава района - РИА Новости, 09.09.2022
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Украинским диверсантам не удалось зайти в Купянск, заявил глава района
Украинским диверсантам не удалось зайти в Купянск, заявил глава района - РИА Новости, 09.09.2022
Украинским диверсантам не удалось зайти в Купянск, заявил глава района
Ни одной украинской диверсионно-разведывательной группе не удалось зайти на территорию Купянского района Харьковской области, хотя такие попытки были, заявил в... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T13:26
2022-09-09T14:16
харьковская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Ни одной украинской диверсионно-разведывательной группе не удалось зайти на территорию Купянского района Харьковской области, хотя такие попытки были, заявил в пятницу глава района Максим Губин."Была такая информация - о том, что диверсионно-террористические группы пытались заходить, но у них не получилось. Такие попытки были предприняты неоднократно, но наши войска достаточно плотно удерживают позиции. Ни одной диверсионно-террористической группе не удалось пройти и прервать линию наших военных, чтобы зайти на территорию Купянского района", - сказал Губин в эфире телеканала "Россия 24".
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харьковская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Харьковская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
13:26 09.09.2022 (обновлено: 14:16 09.09.2022)
 
Украинским диверсантам не удалось зайти в Купянск, заявил глава района

Глава Купянского района рассказал о неудачных попытках вторжения украинских диверсантов

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкБоец МВД ЛНР готовится к задержанию лиц, подозреваемых в участии в деятельности украинских националистических организаций, в Купянске
Боец МВД ЛНР готовится к задержанию лиц, подозреваемых в участии в деятельности украинских националистических организаций, в Купянске - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Боец МВД ЛНР готовится к задержанию лиц, подозреваемых в участии в деятельности украинских националистических организаций, в Купянске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Ни одной украинской диверсионно-разведывательной группе не удалось зайти на территорию Купянского района Харьковской области, хотя такие попытки были, заявил в пятницу глава района Максим Губин.
"Была такая информация - о том, что диверсионно-террористические группы пытались заходить, но у них не получилось. Такие попытки были предприняты неоднократно, но наши войска достаточно плотно удерживают позиции. Ни одной диверсионно-террористической группе не удалось пройти и прервать линию наших военных, чтобы зайти на территорию Купянского района", - сказал Губин в эфире телеканала "Россия 24".
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