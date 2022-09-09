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Украинским диверсантам не удалось зайти в Купянск, заявил глава района
Украинским диверсантам не удалось зайти в Купянск, заявил глава района - РИА Новости, 09.09.2022
Украинским диверсантам не удалось зайти в Купянск, заявил глава района
Ни одной украинской диверсионно-разведывательной группе не удалось зайти на территорию Купянского района Харьковской области, хотя такие попытки были, заявил в... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T13:26
2022-09-09T13:26
2022-09-09T14:16
харьковская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Ни одной украинской диверсионно-разведывательной группе не удалось зайти на территорию Купянского района Харьковской области, хотя такие попытки были, заявил в пятницу глава района Максим Губин."Была такая информация - о том, что диверсионно-террористические группы пытались заходить, но у них не получилось. Такие попытки были предприняты неоднократно, но наши войска достаточно плотно удерживают позиции. Ни одной диверсионно-террористической группе не удалось пройти и прервать линию наших военных, чтобы зайти на территорию Купянского района", - сказал Губин в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20220909/zverstva-1815647464.html
харьковская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Харьковская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
13:26 09.09.2022 (обновлено: 14:16 09.09.2022)
Украинским диверсантам не удалось зайти в Купянск, заявил глава района
Глава Купянского района рассказал о неудачных попытках вторжения украинских диверсантов