https://ria.ru/20220909/drg-1815636293.html

Украинским диверсантам не удалось зайти в Купянск, заявил глава района

Украинским диверсантам не удалось зайти в Купянск, заявил глава района - РИА Новости, 09.09.2022

Украинским диверсантам не удалось зайти в Купянск, заявил глава района

Ни одной украинской диверсионно-разведывательной группе не удалось зайти на территорию Купянского района Харьковской области, хотя такие попытки были, заявил в... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T13:26

2022-09-09T13:26

2022-09-09T14:16

харьковская область

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Ни одной украинской диверсионно-разведывательной группе не удалось зайти на территорию Купянского района Харьковской области, хотя такие попытки были, заявил в пятницу глава района Максим Губин."Была такая информация - о том, что диверсионно-террористические группы пытались заходить, но у них не получилось. Такие попытки были предприняты неоднократно, но наши войска достаточно плотно удерживают позиции. Ни одной диверсионно-террористической группе не удалось пройти и прервать линию наших военных, чтобы зайти на территорию Купянского района", - сказал Губин в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20220909/zverstva-1815647464.html

харьковская область

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

харьковская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины