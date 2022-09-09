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ВСУ выпустили по Донецку 15 снарядов натовского калибра - РИА Новости, 09.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220909/donetsk-1815719566.html
ВСУ выпустили по Донецку 15 снарядов натовского калибра
ВСУ выпустили по Донецку 15 снарядов натовского калибра - РИА Новости, 09.09.2022
ВСУ выпустили по Донецку 15 снарядов натовского калибра
Украинские войска выпустили в пятницу 15 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T17:15
2022-09-09T17:16
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили в пятницу 15 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Ранее в пятницу представительство ДНР в СЦКК сообщало, что украинские войска выпустили по центральному Ворошиловскому району Донецка один снаряд "натовского" калибра 155 миллиметров. По данным местных властей, из-за обстрела пострадала женщина."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.24 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка - город Донецк (Ворошиловский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.В представительстве ДНР также добавили, что украинские войска в 15.50 мск выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка, а в 16.30 - восемь снарядов такого же калибра по Кировскому и Петровскому районам города.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220909/voyska-1815709040.html
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донецк (днр)
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, НАТО
17:15 09.09.2022 (обновлено: 17:16 09.09.2022)
 
ВСУ выпустили по Донецку 15 снарядов натовского калибра

Украинские войска выпустили 15 снарядов натовского калибра по Донецку

© РИА Новости / Перейти в медиабанкМужчина возле частично разрушенного здания на одной из улиц в Донецке
Мужчина возле частично разрушенного здания на одной из улиц в Донецке - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости
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Мужчина возле частично разрушенного здания на одной из улиц в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили в пятницу 15 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Ранее в пятницу представительство ДНР в СЦКК сообщало, что украинские войска выпустили по центральному Ворошиловскому району Донецка один снаряд "натовского" калибра 155 миллиметров. По данным местных властей, из-за обстрела пострадала женщина.
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Минобороны опубликовало видео переброски войск на Харьковском направлении
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.24 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка - город Донецк (Ворошиловский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
В представительстве ДНР также добавили, что украинские войска в 15.50 мск выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка, а в 16.30 - восемь снарядов такого же калибра по Кировскому и Петровскому районам города.
Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККНАТО
 
 
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