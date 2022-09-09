17:15 09.09.2022 (обновлено: 17:16 09.09.2022)
ВСУ выпустили по Донецку 15 снарядов натовского калибра
Украинские войска выпустили 15 снарядов натовского калибра по Донецку
© РИА Новости / Перейти в медиабанкМужчина возле частично разрушенного здания на одной из улиц в Донецке
Мужчина возле частично разрушенного здания на одной из улиц в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили в пятницу 15 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Ранее в пятницу представительство ДНР в СЦКК сообщало, что украинские войска выпустили по центральному Ворошиловскому району Донецка один снаряд "натовского" калибра 155 миллиметров. По данным местных властей, из-за обстрела пострадала женщина.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.24 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка - город Донецк (Ворошиловский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
В представительстве ДНР также добавили, что украинские войска в 15.50 мск выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка, а в 16.30 - восемь снарядов такого же калибра по Кировскому и Петровскому районам города.
Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.