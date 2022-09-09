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Два человека погибли при обстреле центра Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 09.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220909/donbass-1815729242.html
Два человека погибли при обстреле центра Донецка украинскими войсками
Два человека погибли при обстреле центра Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 09.09.2022
Два человека погибли при обстреле центра Донецка украинскими войсками
Два человека погибли и пять пострадали при обстреле центрального Ворошиловского района Донецка украинскими войсками, сообщил в пятницу штаб территориальной... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T17:39
2022-09-09T17:44
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Два человека погибли и пять пострадали при обстреле центрального Ворошиловского района Донецка украинскими войсками, сообщил в пятницу штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.Ранее в пятницу корреспондент РИА Новости передавал, что по меньшей мере три человека пострадали в результате обстрела украинскими войсками парка в центре Донецка."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) в Ворошиловском районе Донецка погибли два человека и пять мирных жителей получили ранения", - говорится в сообщении штаба в его Telegram-канале.
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика
17:39 09.09.2022 (обновлено: 17:44 09.09.2022)
 
Два человека погибли при обстреле центра Донецка украинскими войсками

Штаб обороны ДНР: два человека погибли и пять пострадали при обстреле ВСУ центра Донецка

© РИА НовостиАвтомобиль скорой помощи на месте обстрела в Донецке
Автомобиль скорой помощи на месте обстрела в Донецке
© РИА Новости
Автомобиль скорой помощи на месте обстрела в Донецке
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ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Два человека погибли и пять пострадали при обстреле центрального Ворошиловского района Донецка украинскими войсками, сообщил в пятницу штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
Ранее в пятницу корреспондент РИА Новости передавал, что по меньшей мере три человека пострадали в результате обстрела украинскими войсками парка в центре Донецка.
"В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) в Ворошиловском районе Донецка погибли два человека и пять мирных жителей получили ранения", - говорится в сообщении штаба в его Telegram-канале.
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