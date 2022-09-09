https://ria.ru/20220909/donbass-1815729242.html
Два человека погибли при обстреле центра Донецка украинскими войсками
Два человека погибли при обстреле центра Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 09.09.2022
Два человека погибли при обстреле центра Донецка украинскими войсками
Два человека погибли и пять пострадали при обстреле центрального Ворошиловского района Донецка украинскими войсками, сообщил в пятницу штаб территориальной... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T17:39
2022-09-09T17:39
2022-09-09T17:44
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ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Два человека погибли и пять пострадали при обстреле центрального Ворошиловского района Донецка украинскими войсками, сообщил в пятницу штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.Ранее в пятницу корреспондент РИА Новости передавал, что по меньшей мере три человека пострадали в результате обстрела украинскими войсками парка в центре Донецка."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) в Ворошиловском районе Донецка погибли два человека и пять мирных жителей получили ранения", - говорится в сообщении штаба в его Telegram-канале.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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17:39 09.09.2022 (обновлено: 17:44 09.09.2022)
Два человека погибли при обстреле центра Донецка украинскими войсками
Штаб обороны ДНР: два человека погибли и пять пострадали при обстреле ВСУ центра Донецка