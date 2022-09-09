https://ria.ru/20220909/donbass-1815729242.html

Два человека погибли при обстреле центра Донецка украинскими войсками

Два человека погибли при обстреле центра Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 09.09.2022

Два человека погибли при обстреле центра Донецка украинскими войсками

Два человека погибли и пять пострадали при обстреле центрального Ворошиловского района Донецка украинскими войсками, сообщил в пятницу штаб территориальной... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T17:39

2022-09-09T17:39

2022-09-09T17:44

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Два человека погибли и пять пострадали при обстреле центрального Ворошиловского района Донецка украинскими войсками, сообщил в пятницу штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.Ранее в пятницу корреспондент РИА Новости передавал, что по меньшей мере три человека пострадали в результате обстрела украинскими войсками парка в центре Донецка."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) в Ворошиловском районе Донецка погибли два человека и пять мирных жителей получили ранения", - говорится в сообщении штаба в его Telegram-канале.

https://ria.ru/20220824/donbass-1811807424.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика