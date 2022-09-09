https://ria.ru/20220909/donbass-1815727261.html

Украинские войска снова обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Украинские войска снова обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 09.09.2022

Украинские войска снова обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Украинские войска снова обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило в пятницу представительство РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T17:35

2022-09-09T17:35

2022-09-09T17:35

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

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донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило в пятницу представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.45 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский и Петровский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщается в Telegram-канале представительства.Ранее представительство в 16.30 зафиксировало обстрел Кировского и Петровского районов Донецка, украинские войска выпустили восемь снарядов калибром 155 миллиметров.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220824/donbass-1811807424.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины