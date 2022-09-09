https://ria.ru/20220909/donbass-1815727261.html
Украинские войска снова обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска снова обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 09.09.2022
Украинские войска снова обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска снова обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило в пятницу представительство РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T17:35
2022-09-09T17:35
2022-09-09T17:35
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило в пятницу представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.45 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский и Петровский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщается в Telegram-канале представительства.Ранее представительство в 16.30 зафиксировало обстрел Кировского и Петровского районов Донецка, украинские войска выпустили восемь снарядов калибром 155 миллиметров.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220824/donbass-1811807424.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинские войска снова обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку еще шесть снарядов калибра 155 миллиметров