https://ria.ru/20220909/donbass-1815641776.html

Украинские войска обстреляли Зайцево и Новоселовку в ДНР

Украинские войска обстреляли Зайцево и Новоселовку в ДНР - РИА Новости, 09.09.2022

Украинские войска обстреляли Зайцево и Новоселовку в ДНР

Украинские войска обстреляли поселок Зайцево и село Новоселовка в Донецкой Народной Республике, выпустив за пять минут 12 снарядов калибром 152 миллиметра,... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T13:42

2022-09-09T13:42

2022-09-09T13:42

специальная военная операция на украине

в мире

зайцево

донецкая народная республика

украина

донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 9 сен – РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Зайцево и село Новоселовка в Донецкой Народной Республике, выпустив за пять минут 12 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12:45 (совпадает с мск) – населенный пункт Щербиновка – населенный пункт Зайцево: выпущено 3 снаряда калибром 152 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.Обстрел Новоселовки был зафиксирован ведомством в 12.50, украинские войска выпустили по ней девять снарядов калибром 152 миллиметра.Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.Новоселовка находится приблизительно в 110 километрах от Донецка.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

зайцево

донецкая народная республика

украина

донбасс

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, зайцево, донецкая народная республика, украина, донбасс, вооруженные силы украины