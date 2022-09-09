https://ria.ru/20220909/donbass-1815641776.html
Украинские войска обстреляли Зайцево и Новоселовку в ДНР
Украинские войска обстреляли Зайцево и Новоселовку в ДНР - РИА Новости, 09.09.2022
Украинские войска обстреляли Зайцево и Новоселовку в ДНР
Украинские войска обстреляли поселок Зайцево и село Новоселовка в Донецкой Народной Республике, выпустив за пять минут 12 снарядов калибром 152 миллиметра,... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T13:42
2022-09-09T13:42
2022-09-09T13:42
специальная военная операция на украине
в мире
зайцево
донецкая народная республика
украина
донбасс
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152106/24/1521062449_0:228:2831:1820_1920x0_80_0_0_f791f1099f12378c27ab2e7522af0a1e.jpg
ДОНЕЦК, 9 сен – РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Зайцево и село Новоселовка в Донецкой Народной Республике, выпустив за пять минут 12 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12:45 (совпадает с мск) – населенный пункт Щербиновка – населенный пункт Зайцево: выпущено 3 снаряда калибром 152 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.Обстрел Новоселовки был зафиксирован ведомством в 12.50, украинские войска выпустили по ней девять снарядов калибром 152 миллиметра.Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.Новоселовка находится приблизительно в 110 километрах от Донецка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
зайцево
донецкая народная республика
украина
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152106/24/1521062449_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_36de3b4a4832d59ac45ae829e221bbd3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, зайцево, донецкая народная республика, украина, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Зайцево, Донецкая Народная Республика, Украина, Донбасс, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Зайцево и Новоселовку в ДНР
Представительство ДНР: ВСУ за пять минут выпустили 12 снарядов по Зайцево и Новоселовке