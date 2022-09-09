https://ria.ru/20220909/donbass-1815640574.html

Украинские войска обстреляли четыре города в ДНР

Украинские войска обстреляли четыре города в ДНР - РИА Новости, 09.09.2022

Украинские войска обстреляли четыре города в ДНР

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку, Ясиноватую и Докучаевск, выпустив по ним около 30 мин и снарядов, включая "натовские", сообщило представительство РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T13:37

2022-09-09T13:37

2022-09-09T13:37

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

горловка

донецкая народная республика

донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 9 сен – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку, Ясиноватую и Докучаевск, выпустив по ним около 30 мин и снарядов, включая "натовские", сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 12:07 (совпадает с мск) – населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Докучаевск: выпущено 5 снарядов калибром 155 мм; 12:00 – населенный пункт Ленинское – населенный пункт Горловка (поселок шахты им. Гагарина): выпущено 8 мин калибром 120 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.Ведомство уточнило, что в 10.25 украинские войска выпустили также 10 мин калибром 120 миллиметров по поселку шахты имени Гагарина в Горловке. Кроме того, в 10.25 и 12.10 украинские военные выпустили по три снаряда калибром 152 миллиметра по Ясиноватой и Петровскому району Донецка.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220909/donbass-1815567254.html

https://ria.ru/20220824/donbass-1811807424.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), горловка, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины