Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра и минами
Осколки украинских снарядов в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 9 сен – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка и Горловку, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров и 10 мин калибром 120 миллиметров соответственно, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12:30 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что в 12.15 украинские силовики выпустили 10 мин калибром 120 миллиметров по поселку шахты имени Гагарина в Горловке.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.