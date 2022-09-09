https://ria.ru/20220909/donbass-1815608128.html

В Ясиноватой два человека пострадали из-за обстрела украинскими войсками

В Ясиноватой два человека пострадали из-за обстрела украинскими войсками - РИА Новости, 09.09.2022

В Ясиноватой два человека пострадали из-за обстрела украинскими войсками

Два человека ранены в Ясиноватой в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T11:52

2022-09-09T11:52

2022-09-09T11:52

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 9 сен – РИА Новости. Два человека ранены в Ясиноватой в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."В результате обстрела вооруженными формированиями Украины получили ранения мужчина и женщина по ул. Орджоникидзе в Ясиноватой", - говорится в Telegram-канале штаба.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, украина, донбасс, вооруженные силы украины