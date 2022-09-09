https://ria.ru/20220909/donbass-1815570061.html

Украинские войска обстреляли Ясиноватую и два поселка в ДНР

Украинские войска обстреляли Ясиноватую и два поселка в ДНР - РИА Новости, 09.09.2022

Украинские войска обстреляли Ясиноватую и два поселка в ДНР

Украинские войска обстреляли Ясиноватую и поселки Пантелеймоновка и Минеральное в Донецкой народной республике, выпустив 14 снарядов калибром 152 миллиметра,... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T09:02

2022-09-09T09:02

2022-09-09T09:02

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

украина

донецкая народная республика

донбасс

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ДОНЕЦК, 9 сен – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ясиноватую и поселки Пантелеймоновка и Минеральное в Донецкой народной республике, выпустив 14 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.15 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 3 снаряда калибром 152 мм", - отмечается в Telegram-канале представительства.Кроме того, в 7.00 украинские силовики выпустили 8 снарядов калибром 152 миллиметра по Пантелеймоновке и в восемь утра пятницы выпустили три снаряда по Минеральному, отметило ведомство.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

https://ria.ru/20220824/donbass-1811807424.html

ясиноватая

украина

донецкая народная республика

донбасс

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, ясиноватая, украина, донецкая народная республика, донбасс