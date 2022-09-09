https://ria.ru/20220909/donbass-1815570061.html
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и два поселка в ДНР
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и два поселка в ДНР - РИА Новости, 09.09.2022
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и два поселка в ДНР
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и поселки Пантелеймоновка и Минеральное в Донецкой народной республике, выпустив 14 снарядов калибром 152 миллиметра,... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T09:02
2022-09-09T09:02
2022-09-09T09:02
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
украина
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 9 сен – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ясиноватую и поселки Пантелеймоновка и Минеральное в Донецкой народной республике, выпустив 14 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.15 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 3 снаряда калибром 152 мм", - отмечается в Telegram-канале представительства.Кроме того, в 7.00 украинские силовики выпустили 8 снарядов калибром 152 миллиметра по Пантелеймоновке и в восемь утра пятницы выпустили три снаряда по Минеральному, отметило ведомство.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
https://ria.ru/20220824/donbass-1811807424.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ясиноватая, украина, донецкая народная республика, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ясиноватая, Украина, Донецкая Народная Республика, Донбасс
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и два поселка в ДНР
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Ясиноватую, Пантелеймоновку и Минеральное