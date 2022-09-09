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В ДНР за сутки три человека погибли при обстрелах со стороны Украины
В ДНР за сутки три человека погибли при обстрелах со стороны Украины - РИА Новости, 09.09.2022
В ДНР за сутки три человека погибли при обстрелах со стороны Украины
Три человека погибли, 12 ранены за минувшие сутки в результате обстрелов территории ДНР со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T08:36
2022-09-09T08:36
2022-09-09T08:36
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Три человека погибли, 12 ранены за минувшие сутки в результате обстрелов территории ДНР со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 08.00 8 сентября до 08.00 9 сентября, в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) на территории Донецкой Народной Республики погибли три человека и еще 12 мирных жителей получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Донбасс, Вооруженные силы Украины
В ДНР за сутки три человека погибли при обстрелах со стороны Украины
Штаб обороны ДНР: три человека погибли, 12 ранены за сутки при обстрелах со стороны ВСУ