https://ria.ru/20220909/donbass-1815567254.html

В ДНР за сутки три человека погибли при обстрелах со стороны Украины

В ДНР за сутки три человека погибли при обстрелах со стороны Украины - РИА Новости, 09.09.2022

В ДНР за сутки три человека погибли при обстрелах со стороны Украины

Три человека погибли, 12 ранены за минувшие сутки в результате обстрелов территории ДНР со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T08:36

2022-09-09T08:36

2022-09-09T08:36

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Три человека погибли, 12 ранены за минувшие сутки в результате обстрелов территории ДНР со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 08.00 8 сентября до 08.00 9 сентября, в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) на территории Донецкой Народной Республики погибли три человека и еще 12 мирных жителей получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, украина, донбасс, вооруженные силы украины