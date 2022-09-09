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В Доминикане хотят запустить дополнительные рейсы для россиян - РИА Новости, 09.09.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220909/dominikana-1815584740.html
В Доминикане хотят запустить дополнительные рейсы для россиян
В Доминикане хотят запустить дополнительные рейсы для россиян - РИА Новости, 09.09.2022
В Доминикане хотят запустить дополнительные рейсы для россиян
Власти Доминиканы работают над созданием дополнительных стыковочных рейсов, чтобы россияне по-прежнему могли прилетать на отдых в республику, заявил в интервью... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T11:14
2022-09-09T11:14
туризм
доминикана
россия
авиасообщение
новости - туризм
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ВЛАДИВОСТОК, 9 сен — РИА Новости. Власти Доминиканы работают над созданием дополнительных стыковочных рейсов, чтобы россияне по-прежнему могли прилетать на отдых в республику, заявил в интервью РИА Новости посол республики Ханс Данненберг."К сожалению, из-за закрытия европейского воздушного пространства (для самолетов РФ) осуществлять перелеты стало слишком долго", — сказал дипломат в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).Он напомнил, что еще в конце февраля между странами "были прямые рейсы российских авиалиний, в том числе "Аэрофлота" из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону и Казани".Сейчас, по его словам, власти Доминиканы стараются сделать все, чтобы и дальше принимать туристов из РФ, прибывающих через Турцию, Алма-Аты, Ереван и другие страны."Будут осуществляться новые перелеты на Кубу и в Венесуэлу. Мы работаем над тем, чтобы они стыковались с рейсами в Доминиканскую республику. Также имеются перевозки из Алма-Аты через Милан. Мы рассматриваем возможность открытия авиасообщения из кавказского региона, из Еревана, а также Грузии", — пояснил посол.Кроме того, начиная с октября, будут запущены прямые рейсы в республику из Антальи, которые ранее не осуществлялись."Вероятно, они свяжут с Доминиканой такие страны, как Киргизия, Узбекистан, Казахстан и, может быть, какие-то регионы России. Конечно, такого количества билетов, как раньше, не будет, и цены станут немного выше, но мы бы хотели, чтобы поток российских туристов в нашу страну продолжался, а также приходили инвесторы", — заключил он.
https://ria.ru/20220909/dannenberg-1815444680.html
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доминикана, россия, авиасообщение, новости - туризм, туризм
Туризм, Доминикана, Россия, Авиасообщение, Новости - Туризм, Туризм
11:14 09.09.2022
 
В Доминикане хотят запустить дополнительные рейсы для россиян

Посол: в Доминикане работают над дополнительными стыковочными рейсами для россиян

CC BY 2.0 / Ted Murphy / Excellence Punta CanaОтдых в районе Пунта-Кана Доминиканской Республики
Отдых в районе Пунта-Кана Доминиканской Республики - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
CC BY 2.0 / Ted Murphy / Excellence Punta Cana
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 9 сен — РИА Новости. Власти Доминиканы работают над созданием дополнительных стыковочных рейсов, чтобы россияне по-прежнему могли прилетать на отдых в республику, заявил в интервью РИА Новости посол республики Ханс Данненберг.
"К сожалению, из-за закрытия европейского воздушного пространства (для самолетов РФ) осуществлять перелеты стало слишком долго", — сказал дипломат в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).
Он напомнил, что еще в конце февраля между странами "были прямые рейсы российских авиалиний, в том числе "Аэрофлота" из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону и Казани".
Сейчас, по его словам, власти Доминиканы стараются сделать все, чтобы и дальше принимать туристов из РФ, прибывающих через Турцию, Алма-Аты, Ереван и другие страны.
"Будут осуществляться новые перелеты на Кубу и в Венесуэлу. Мы работаем над тем, чтобы они стыковались с рейсами в Доминиканскую республику. Также имеются перевозки из Алма-Аты через Милан. Мы рассматриваем возможность открытия авиасообщения из кавказского региона, из Еревана, а также Грузии", — пояснил посол.
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Кроме того, начиная с октября, будут запущены прямые рейсы в республику из Антальи, которые ранее не осуществлялись.
"Вероятно, они свяжут с Доминиканой такие страны, как Киргизия, Узбекистан, Казахстан и, может быть, какие-то регионы России. Конечно, такого количества билетов, как раньше, не будет, и цены станут немного выше, но мы бы хотели, чтобы поток российских туристов в нашу страну продолжался, а также приходили инвесторы", — заключил он.
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