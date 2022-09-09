https://ria.ru/20220909/chekhiya-1815762706.html

Президент Чехии назвал США ключевым партнером в оборонной сфере

Президент Чехии назвал США ключевым партнером в оборонной сфере - РИА Новости, 09.09.2022

Президент Чехии назвал США ключевым партнером в оборонной сфере

США являются ключевым партнером Чехии в оборонной сфере, их сотрудничество и далее будет усиливаться и углубляться, к такому выводу после переговоров в пятницу... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T19:19

2022-09-09T19:19

2022-09-09T19:28

в мире

милош земан

ллойд остин

яна чернохова

чехия

сша

прага

министерство обороны сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/19/1729843386_0:50:2514:1464_1920x0_80_0_0_3dc560b3a4a65ebef6841801aa5739fa.jpg

ПРАГА, 9 сен – РИА Новости. США являются ключевым партнером Чехии в оборонной сфере, их сотрудничество и далее будет усиливаться и углубляться, к такому выводу после переговоров в пятницу на Пражском граде пришли президент Чехии Милош Земан и глава Пентагона Ллойд Остин, прибывший в Прагу с однодневным визитом, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Иржи Овчачек."Президент республики Милош Земан считает Соединенные Штаты добрым другом Чехии и ключевым партнером в области обороны, сотрудничество обеих стран в этой сфере и в дальнейшем будет усиливаться и углубляться. В свою очередь, глава Пентагона поблагодарил Чехию за всестороннюю помощь Украине", - сообщил Овчачек.Земан и Остин обсудили также актуальную ситуацию в Афганистане и совместную борьбу своих стран против международного терроризма, а также успешно развивающееся сотрудничество между чешскими и американскими оборонными предприятиями.До встречи с Земаном глава Пентагона провел переговоры с главой минобороны Чехии Яной Черноховой и премьером Петром Фиалой. Кроме прочего, речь шла о модернизации чешской армии. По словам Фиалы, в 2024 году оборонный бюджет Чехии достигнет требуемых в НАТО 2% ВВП.

https://ria.ru/20220908/polsha-1815435837.html

чехия

сша

прага

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, милош земан, ллойд остин, яна чернохова, чехия, сша, прага, министерство обороны сша, министерство обороны чехии, нато