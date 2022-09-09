https://ria.ru/20220909/chekhiya-1815762706.html
Президент Чехии назвал США ключевым партнером в оборонной сфере
Президент Чехии назвал США ключевым партнером в оборонной сфере - РИА Новости, 09.09.2022
Президент Чехии назвал США ключевым партнером в оборонной сфере
США являются ключевым партнером Чехии в оборонной сфере, их сотрудничество и далее будет усиливаться и углубляться, к такому выводу после переговоров в пятницу... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T19:19
2022-09-09T19:19
2022-09-09T19:28
в мире
милош земан
ллойд остин
яна чернохова
чехия
сша
прага
министерство обороны сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/19/1729843386_0:50:2514:1464_1920x0_80_0_0_3dc560b3a4a65ebef6841801aa5739fa.jpg
ПРАГА, 9 сен – РИА Новости. США являются ключевым партнером Чехии в оборонной сфере, их сотрудничество и далее будет усиливаться и углубляться, к такому выводу после переговоров в пятницу на Пражском граде пришли президент Чехии Милош Земан и глава Пентагона Ллойд Остин, прибывший в Прагу с однодневным визитом, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Иржи Овчачек."Президент республики Милош Земан считает Соединенные Штаты добрым другом Чехии и ключевым партнером в области обороны, сотрудничество обеих стран в этой сфере и в дальнейшем будет усиливаться и углубляться. В свою очередь, глава Пентагона поблагодарил Чехию за всестороннюю помощь Украине", - сообщил Овчачек.Земан и Остин обсудили также актуальную ситуацию в Афганистане и совместную борьбу своих стран против международного терроризма, а также успешно развивающееся сотрудничество между чешскими и американскими оборонными предприятиями.До встречи с Земаном глава Пентагона провел переговоры с главой минобороны Чехии Яной Черноховой и премьером Петром Фиалой. Кроме прочего, речь шла о модернизации чешской армии. По словам Фиалы, в 2024 году оборонный бюджет Чехии достигнет требуемых в НАТО 2% ВВП.
https://ria.ru/20220908/polsha-1815435837.html
чехия
сша
прага
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/19/1729843386_143:0:2370:1670_1920x0_80_0_0_19d94998fb5facf04627fa2ea1cc1641.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, милош земан, ллойд остин, яна чернохова, чехия, сша, прага, министерство обороны сша, министерство обороны чехии, нато
В мире, Милош Земан, Ллойд Остин, Яна Чернохова, Чехия, США, Прага, Министерство обороны США, Министерство обороны Чехии, НАТО
19:19 09.09.2022 (обновлено: 19:28 09.09.2022)
Президент Чехии назвал США ключевым партнером в оборонной сфере
Президент Чехии Земан заявил, что США являются ключевым партнером в оборонной сфере