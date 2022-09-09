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Президент Чехии назвал США ключевым партнером в оборонной сфере - РИА Новости, 09.09.2022
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Президент Чехии назвал США ключевым партнером в оборонной сфере
Президент Чехии назвал США ключевым партнером в оборонной сфере - РИА Новости, 09.09.2022
Президент Чехии назвал США ключевым партнером в оборонной сфере
США являются ключевым партнером Чехии в оборонной сфере, их сотрудничество и далее будет усиливаться и углубляться, к такому выводу после переговоров в пятницу... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T19:19
2022-09-09T19:28
в мире
милош земан
ллойд остин
яна чернохова
чехия
сша
прага
министерство обороны сша
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ПРАГА, 9 сен – РИА Новости. США являются ключевым партнером Чехии в оборонной сфере, их сотрудничество и далее будет усиливаться и углубляться, к такому выводу после переговоров в пятницу на Пражском граде пришли президент Чехии Милош Земан и глава Пентагона Ллойд Остин, прибывший в Прагу с однодневным визитом, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Иржи Овчачек."Президент республики Милош Земан считает Соединенные Штаты добрым другом Чехии и ключевым партнером в области обороны, сотрудничество обеих стран в этой сфере и в дальнейшем будет усиливаться и углубляться. В свою очередь, глава Пентагона поблагодарил Чехию за всестороннюю помощь Украине", - сообщил Овчачек.Земан и Остин обсудили также актуальную ситуацию в Афганистане и совместную борьбу своих стран против международного терроризма, а также успешно развивающееся сотрудничество между чешскими и американскими оборонными предприятиями.До встречи с Земаном глава Пентагона провел переговоры с главой минобороны Чехии Яной Черноховой и премьером Петром Фиалой. Кроме прочего, речь шла о модернизации чешской армии. По словам Фиалы, в 2024 году оборонный бюджет Чехии достигнет требуемых в НАТО 2% ВВП.
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в мире, милош земан, ллойд остин, яна чернохова, чехия, сша, прага, министерство обороны сша, министерство обороны чехии, нато
В мире, Милош Земан, Ллойд Остин, Яна Чернохова, Чехия, США, Прага, Министерство обороны США, Министерство обороны Чехии, НАТО
19:19 09.09.2022 (обновлено: 19:28 09.09.2022)
 
Президент Чехии назвал США ключевым партнером в оборонной сфере

Президент Чехии Земан заявил, что США являются ключевым партнером в оборонной сфере

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкПрезидент Чешской Республики Милош Земан
Президент Чешской Республики Милош Земан - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент Чешской Республики Милош Земан . Архивное фото
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ПРАГА, 9 сен – РИА Новости. США являются ключевым партнером Чехии в оборонной сфере, их сотрудничество и далее будет усиливаться и углубляться, к такому выводу после переговоров в пятницу на Пражском граде пришли президент Чехии Милош Земан и глава Пентагона Ллойд Остин, прибывший в Прагу с однодневным визитом, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Иржи Овчачек.
"Президент республики Милош Земан считает Соединенные Штаты добрым другом Чехии и ключевым партнером в области обороны, сотрудничество обеих стран в этой сфере и в дальнейшем будет усиливаться и углубляться. В свою очередь, глава Пентагона поблагодарил Чехию за всестороннюю помощь Украине", - сообщил Овчачек.
Земан и Остин обсудили также актуальную ситуацию в Афганистане и совместную борьбу своих стран против международного терроризма, а также успешно развивающееся сотрудничество между чешскими и американскими оборонными предприятиями.
До встречи с Земаном глава Пентагона провел переговоры с главой минобороны Чехии Яной Черноховой и премьером Петром Фиалой. Кроме прочего, речь шла о модернизации чешской армии. По словам Фиалы, в 2024 году оборонный бюджет Чехии достигнет требуемых в НАТО 2% ВВП.
Мужчина с флагом Польши - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
Вчера, 16:02
Польша захотела отнять земли у Чехии, пишут СМИ
 
В миреМилош ЗеманЛлойд ОстинЯна ЧерноховаЧехияСШАПрагаМинистерство обороны СШАМинистерство обороны ЧехииНАТО
 
 
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