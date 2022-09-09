https://ria.ru/20220909/chekhiya-1815665853.html
В Чехии 55 процентов граждан не доверяют правительству, показал опрос
В Чехии 55 процентов граждан не доверяют правительству, показал опрос - РИА Новости, 09.09.2022
В Чехии 55 процентов граждан не доверяют правительству, показал опрос
Своему правительству не доверяют 55% граждан Чехии, принявших участие в опросе агентства Median, который был проведен в начале сентября по заказу Чешского... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T14:53
2022-09-09T14:53
2022-09-09T14:53
в мире
чехия
петр фиала
чешское радио
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ПРАГА, 9 сен – РИА Новости. Своему правительству не доверяют 55% граждан Чехии, принявших участие в опросе агентства Median, который был проведен в начале сентября по заказу Чешского радио."Кабинету премьера Петра Фиалы в начале сентября удалось избежать объявления недоверия (у оппозиции не хватило для этого голосов). Имеет ли это правительство доверие у вас, чтобы могло и далее управлять страной?" - так звучал первый вопрос для респондентов. И 33% из них категорически заявили, что "совершенно точно, что нет", а еще 22% - что "скорее нет", говорится в комментарии к опросу, опубликованному в пятницу на сайте Чешского радио.При этом свое полное или частичное доверие работе кабмина подтвердили сходным образом по 18% опрошенных, а 9% не определили свою позицию.Отвечая на вопрос о своем удовлетворении мерами, принимаемыми кабмином в борьбе с резким подорожанием энергоносителей, а также других товаров и служб, 45% респондентов ответили, что "решительно неудовлетворены", еще 26% заявили, что "скорее неудовлетворены", то есть, 71% выразил свое негативное отношение к этим мерам. Полностью довольны этой стороной деятельности кабмина лишь 3% граждан, а "скорее довольны" 19% респондентов. Еще 7% не смогли дать свою оценку.Наиболее критично к работе правительства относятся люди в возрасте 45-59 лет. В основном, это сторонники оппозиционных сил – движения ANO, партии "Свобода и прямая демократия" и внепарламентской компартии.Данный опрос был проведен 6-7 сентября, в нем участвовало около 1,1 тысячи человек разного пола, возраста, уровня образования и социального положения, проживающих в больших и малых населенных пунктах во всех краях республики. Данные о допустимых при опросе погрешностях не сообщаются.
https://ria.ru/20220903/chekhiya-1814273010.html
https://ria.ru/20220907/gaz-1815063658.html
https://ria.ru/20220909/evropa-1815490097.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, чехия, петр фиала, чешское радио
В мире, Чехия, Петр Фиала, Чешское радио
В Чехии 55 процентов граждан не доверяют правительству, показал опрос
Опрос Чешского радио: 55 процентов жителей Чехии не доверяют правительству
ПРАГА, 9 сен – РИА Новости.
Своему правительству не доверяют 55% граждан Чехии, принявших участие в опросе агентства Median, который был проведен в начале сентября по заказу Чешского радио
.
"Кабинету премьера Петра Фиалы
в начале сентября удалось избежать объявления недоверия (у оппозиции не хватило для этого голосов). Имеет ли это правительство доверие у вас, чтобы могло и далее управлять страной?" - так звучал первый вопрос для респондентов. И 33% из них категорически заявили, что "совершенно точно, что нет", а еще 22% - что "скорее нет", говорится в комментарии к опросу, опубликованному в пятницу на сайте Чешского радио.
При этом свое полное или частичное доверие работе кабмина подтвердили сходным образом по 18% опрошенных, а 9% не определили свою позицию.
Отвечая на вопрос о своем удовлетворении мерами, принимаемыми кабмином в борьбе с резким подорожанием энергоносителей, а также других товаров и служб, 45% респондентов ответили, что "решительно неудовлетворены", еще 26% заявили, что "скорее неудовлетворены", то есть, 71% выразил свое негативное отношение к этим мерам. Полностью довольны этой стороной деятельности кабмина лишь 3% граждан, а "скорее довольны" 19% респондентов. Еще 7% не смогли дать свою оценку.
Наиболее критично к работе правительства относятся люди в возрасте 45-59 лет. В основном, это сторонники оппозиционных сил – движения ANO, партии "Свобода и прямая демократия" и внепарламентской компартии.
Данный опрос был проведен 6-7 сентября, в нем участвовало около 1,1 тысячи человек разного пола, возраста, уровня образования и социального положения, проживающих в больших и малых населенных пунктах во всех краях республики. Данные о допустимых при опросе погрешностях не сообщаются.