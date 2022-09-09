https://ria.ru/20220909/borrel-1815549657.html

Небензя назвал Борреля "вконец потерявшим дипломатические берега"

Небензя назвал Борреля "вконец потерявшим дипломатические берега" - РИА Новости, 09.09.2022

Небензя назвал Борреля "вконец потерявшим дипломатические берега"

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал главу европейской дипломатии Жозепа Борреля "вконец потерявшим дипломатические берега". РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T00:02

2022-09-09T00:02

2022-09-09T00:02

в мире

василий небензя

жозеп боррель

украина

россия

оон

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596219605_0:318:3075:2048_1920x0_80_0_0_d99df041811198d3cc0197d93b21d9c9.jpg

ООН, 8 сен – РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя назвал главу европейской дипломатии Жозепа Борреля "вконец потерявшим дипломатические берега".По его словам, с момента незаконного переворота Украина для Запада представляла интерес исключительно как пешка в геополитической борьбе за ослабление России."Поэтому мирный сценарий ни Великобританию, ни США не устроил бы. В Киев поехали эмиссары, внушившие господину Зеленскому и его команде, что Запад готов сделать все для победы Украины, кроме прямого военного вмешательства. В ход пошли лозунги о том, что именно на Украине в противостоянии добра и зла решается судьба мировой демократии", - сказал Небензя."Главный дипломат ЕС господин Боррель, вконец потерявший дипломатические берега, заявил тогда, что "эта война будет выиграна на поле боя", - напомнил он.Как заявил постпред, в "русофобском угаре истерили Польша, Чехия и прибалтийские страны, а нынешний отставник Борис Джонсон занимался подзуживанием Украины гораздо больше, чем проблемами своей страны"."Подбадривал Киев и президент Байден. В результате, как известно, президент Зеленский дезавуировал все договоренности, устроил вместе с британскими спецслужбами вопиющую провокацию в Буче, и шанс на мир был упущен. Таким образом, украинский президент совершил фатальную для своей страны ошибку", - заключил Небензя.

https://ria.ru/20220908/borrel-1815475688.html

https://ria.ru/20220907/borrel-1815158725.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, василий небензя, жозеп боррель, украина, россия, оон, евросоюз