Небензя назвал Борреля "вконец потерявшим дипломатические берега"
Небензя назвал Борреля "вконец потерявшим дипломатические берега"
© Пресс-служба Представительства ЕС в РФ / Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© Пресс-служба Представительства ЕС в РФ
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
ООН, 8 сен – РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя назвал главу европейской дипломатии Жозепа Борреля "вконец потерявшим дипломатические берега".
По его словам, с момента незаконного переворота Украина для Запада представляла интерес исключительно как пешка в геополитической борьбе за ослабление России.
"Поэтому мирный сценарий ни Великобританию, ни США не устроил бы. В Киев поехали эмиссары, внушившие господину Зеленскому и его команде, что Запад готов сделать все для победы Украины, кроме прямого военного вмешательства. В ход пошли лозунги о том, что именно на Украине в противостоянии добра и зла решается судьба мировой демократии", - сказал Небензя.
"Главный дипломат ЕС господин Боррель, вконец потерявший дипломатические берега, заявил тогда, что "эта война будет выиграна на поле боя", - напомнил он.
Как заявил постпред, в "русофобском угаре истерили Польша, Чехия и прибалтийские страны, а нынешний отставник Борис Джонсон занимался подзуживанием Украины гораздо больше, чем проблемами своей страны".
"Подбадривал Киев и президент Байден. В результате, как известно, президент Зеленский дезавуировал все договоренности, устроил вместе с британскими спецслужбами вопиющую провокацию в Буче, и шанс на мир был упущен. Таким образом, украинский президент совершил фатальную для своей страны ошибку", - заключил Небензя.
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