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Небензя назвал Борреля "вконец потерявшим дипломатические берега" - РИА Новости, 09.09.2022
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Небензя назвал Борреля "вконец потерявшим дипломатические берега"
Небензя назвал Борреля "вконец потерявшим дипломатические берега" - РИА Новости, 09.09.2022
Небензя назвал Борреля "вконец потерявшим дипломатические берега"
Постпред России при ООН Василий Небензя назвал главу европейской дипломатии Жозепа Борреля "вконец потерявшим дипломатические берега". РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T00:02
2022-09-09T00:02
в мире
василий небензя
жозеп боррель
украина
россия
оон
евросоюз
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ООН, 8 сен – РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя назвал главу европейской дипломатии Жозепа Борреля "вконец потерявшим дипломатические берега".По его словам, с момента незаконного переворота Украина для Запада представляла интерес исключительно как пешка в геополитической борьбе за ослабление России."Поэтому мирный сценарий ни Великобританию, ни США не устроил бы. В Киев поехали эмиссары, внушившие господину Зеленскому и его команде, что Запад готов сделать все для победы Украины, кроме прямого военного вмешательства. В ход пошли лозунги о том, что именно на Украине в противостоянии добра и зла решается судьба мировой демократии", - сказал Небензя."Главный дипломат ЕС господин Боррель, вконец потерявший дипломатические берега, заявил тогда, что "эта война будет выиграна на поле боя", - напомнил он.Как заявил постпред, в "русофобском угаре истерили Польша, Чехия и прибалтийские страны, а нынешний отставник Борис Джонсон занимался подзуживанием Украины гораздо больше, чем проблемами своей страны"."Подбадривал Киев и президент Байден. В результате, как известно, президент Зеленский дезавуировал все договоренности, устроил вместе с британскими спецслужбами вопиющую провокацию в Буче, и шанс на мир был упущен. Таким образом, украинский президент совершил фатальную для своей страны ошибку", - заключил Небензя.
https://ria.ru/20220908/borrel-1815475688.html
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в мире, василий небензя, жозеп боррель, украина, россия, оон, евросоюз
В мире, Василий Небензя, Жозеп Боррель, Украина, Россия, ООН, Евросоюз
00:02 09.09.2022
 
Небензя назвал Борреля "вконец потерявшим дипломатические берега"

Небензя назвал Борреля "вконец потерявшим дипломатические берега"

© Пресс-служба Представительства ЕС в РФ / Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© Пресс-служба Представительства ЕС в РФ
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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ООН, 8 сен – РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя назвал главу европейской дипломатии Жозепа Борреля "вконец потерявшим дипломатические берега".
По его словам, с момента незаконного переворота Украина для Запада представляла интерес исключительно как пешка в геополитической борьбе за ослабление России.
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"Поэтому мирный сценарий ни Великобританию, ни США не устроил бы. В Киев поехали эмиссары, внушившие господину Зеленскому и его команде, что Запад готов сделать все для победы Украины, кроме прямого военного вмешательства. В ход пошли лозунги о том, что именно на Украине в противостоянии добра и зла решается судьба мировой демократии", - сказал Небензя.
"Главный дипломат ЕС господин Боррель, вконец потерявший дипломатические берега, заявил тогда, что "эта война будет выиграна на поле боя", - напомнил он.
Как заявил постпред, в "русофобском угаре истерили Польша, Чехия и прибалтийские страны, а нынешний отставник Борис Джонсон занимался подзуживанием Украины гораздо больше, чем проблемами своей страны".
"Подбадривал Киев и президент Байден. В результате, как известно, президент Зеленский дезавуировал все договоренности, устроил вместе с британскими спецслужбами вопиющую провокацию в Буче, и шанс на мир был упущен. Таким образом, украинский президент совершил фатальную для своей страны ошибку", - заключил Небензя.
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В миреВасилий НебензяЖозеп БоррельУкраинаРоссияООНЕвросоюз
 
 
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