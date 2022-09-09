https://ria.ru/20220909/blagoustroystvo-1815617886.html

Историческую мостовую воссоздали на переулках Арбата и Хамовников

Историческую мостовую воссоздали на переулках Арбата и Хамовников - РИА Новости, 09.09.2022

Историческую мостовую воссоздали на переулках Арбата и Хамовников

Специалисты комплекса городского хозяйства воссоздали участок исторической мостовой в рамках благоустройства переулков районов Арбат и Хамовники в Москве,... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T12:31

2022-09-09T12:31

2022-09-09T12:31

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петр бирюков

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городское хозяйство москвы

благоустройство

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства воссоздали участок исторической мостовой в рамках благоустройства переулков районов Арбат и Хамовники в Москве, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра столицы Петр Бирюков."Ко Дню города сделали подарок москвичам - завершили основные работы по благоустройству 18 исторических переулков районов Арбат и Хамовники в центре столицы, главной задачей было сохранить колорит этих территорий, добавив им комфорта и функциональности. Результатом проведенных работ стало создание новых прогулочных маршрутов и обновление ряда значимых центров притяжения - скверов и общественных пространств", - отметил Бирюков.По его словам, благоустройство прошло в переулках Сивцев Вражек, Денежный, Глазовский, Плотников, Гагаринский, Большой Афанасьевский, Чертольский, Большой Левшинский, Большой и Малый Могильцевские, Староконюшенный, Хрущевский, Нащокинский, Большой и Малый Власьевские, Чистый, Пречистенский и Кривоарбатский.Заместитель мэра рассказал, что в сквере Мигеля Идальго появился небольшой музей под открытым небом. Из найденной в ходе земляных работ брусчатки там выложили фрагмент исторического мощения, теперь можно посмотреть, как выглядела мостовая в 19 веке."В переулках выполнены работы по ремонту и замене водопроводных, тепловых и канализационных сетей, обустроены кабельная канализация и система водостока. Обновили тротуары и заменили асфальтовое покрытие проезжей части, организовали удобные парковочные карманы, установили более 500 фонарей и уличных торшеров с энергоэффективными лампами, на озелененных и дворовых территориях разместили дополнительные опоры освещения, ландшафтные фонари и декоративную подсветку деревьев", - подчеркнул Бирюков.По его словам, для удобства горожан в переулках поставили почти 250 малых архитектурных форм. Дополнительно разместят 25 информационных стел, которые помогут сориентироваться в районах.Глава комплекса городского хозяйства отметил, что важная составляющая всех программ благоустройства - озеленение. Поздней осенью в переулках Арбата и Хамовников высадят деревья и кустарники, обустроят цветники.

https://ria.ru/20220908/blagoustroystvo-1815300976.html

https://ria.ru/20220907/kapremont-1815099747.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

петр бирюков, москва, городское хозяйство москвы, благоустройство