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Бочкарев: завершается архитектурная отделка станции БКЛ "Марьина Роща" - РИА Новости, 09.09.2022
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Бочкарев: завершается архитектурная отделка станции БКЛ "Марьина Роща"
Бочкарев: завершается архитектурная отделка станции БКЛ "Марьина Роща" - РИА Новости, 09.09.2022
Бочкарев: завершается архитектурная отделка станции БКЛ "Марьина Роща"
В Москве завершается архитектурная отделка станции "Марьина Роща" - самой глубокой на Большой кольцевой линии метро, сообщил заммэра столицы по строительству... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T10:26
2022-09-09T10:26
москва
андрей бочкарев
стройкомплекс москвы
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. В Москве завершается архитектурная отделка станции "Марьина Роща" - самой глубокой на Большой кольцевой линии метро, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев."Архитектурно-отделочные работы в пассажирской и технической зонах станции "Марьина Роща" северо-восточного участка БКЛ метро практически завершены", - сказал он.Бочкарев напомнил, что платформенный участок станции состоит из трех залов. Они отделены друг от друга десятью пилонами – вытянутыми прямоугольными колоннами. Каждый пилон - это сложная металлоконструкция с отделкой, включающей 156 элементов мраморных изделий. "На белый мрамор высшего сорта при производстве был нанесен кракелюр – насечка в виде паутины, придающая эффект мелких трещин. Сейчас облицовочные работы полностью выполнены", – уточнил заммэра.Кроме того, на платформенном участке завершены укладка пола серым гранитом, монтаж водозащитных металлозонтов на потолке и покраска путевых стен. Заканчивается облицовка всех 68 технических помещений станции, где идет установка инженерных систем."Марьина Роща" войдет в состав транспортно-пересадочного узла, объединяющего станции метро с платформой МЦД-2. Особенностью ее архитектурного облика станет ассоциация с убранством старинных усадеб.Общая протяженность Большого кольца метро составит более 70 километров, на линии будет действовать 31 станция, 22 из них уже открыты для пассажиров.
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москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы
Москва, Андрей Бочкарев, Стройкомплекс Москвы
10:26 09.09.2022
 

Бочкарев: завершается архитектурная отделка станции БКЛ "Марьина Роща"

© Пресс-служба стройкомплекса МосквыЗаместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
© Пресс-служба стройкомплекса Москвы
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. В Москве завершается архитектурная отделка станции "Марьина Роща" - самой глубокой на Большой кольцевой линии метро, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
"Архитектурно-отделочные работы в пассажирской и технической зонах станции "Марьина Роща" северо-восточного участка БКЛ метро практически завершены", - сказал он.
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
7 сентября, 11:31
Бочкарев: застройщики Москвы нашли аналоги импортным материалам
Бочкарев напомнил, что платформенный участок станции состоит из трех залов. Они отделены друг от друга десятью пилонами – вытянутыми прямоугольными колоннами. Каждый пилон - это сложная металлоконструкция с отделкой, включающей 156 элементов мраморных изделий. "На белый мрамор высшего сорта при производстве был нанесен кракелюр – насечка в виде паутины, придающая эффект мелких трещин. Сейчас облицовочные работы полностью выполнены", – уточнил заммэра.
Кроме того, на платформенном участке завершены укладка пола серым гранитом, монтаж водозащитных металлозонтов на потолке и покраска путевых стен. Заканчивается облицовка всех 68 технических помещений станции, где идет установка инженерных систем.
"Марьина Роща" войдет в состав транспортно-пересадочного узла, объединяющего станции метро с платформой МЦД-2. Особенностью ее архитектурного облика станет ассоциация с убранством старинных усадеб.
Общая протяженность Большого кольца метро составит более 70 километров, на линии будет действовать 31 станция, 22 из них уже открыты для пассажиров.
 
МоскваАндрей БочкаревСтройкомплекс Москвы
 
 
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