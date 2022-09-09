https://ria.ru/20220909/bkl-1815584148.html

Бочкарев: завершается архитектурная отделка станции БКЛ "Марьина Роща"

Бочкарев: завершается архитектурная отделка станции БКЛ "Марьина Роща" - РИА Новости, 09.09.2022

Бочкарев: завершается архитектурная отделка станции БКЛ "Марьина Роща"

В Москве завершается архитектурная отделка станции "Марьина Роща" - самой глубокой на Большой кольцевой линии метро, сообщил заммэра столицы по строительству... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T10:26

2022-09-09T10:26

2022-09-09T10:26

москва

андрей бочкарев

стройкомплекс москвы

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. В Москве завершается архитектурная отделка станции "Марьина Роща" - самой глубокой на Большой кольцевой линии метро, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев."Архитектурно-отделочные работы в пассажирской и технической зонах станции "Марьина Роща" северо-восточного участка БКЛ метро практически завершены", - сказал он.Бочкарев напомнил, что платформенный участок станции состоит из трех залов. Они отделены друг от друга десятью пилонами – вытянутыми прямоугольными колоннами. Каждый пилон - это сложная металлоконструкция с отделкой, включающей 156 элементов мраморных изделий. "На белый мрамор высшего сорта при производстве был нанесен кракелюр – насечка в виде паутины, придающая эффект мелких трещин. Сейчас облицовочные работы полностью выполнены", – уточнил заммэра.Кроме того, на платформенном участке завершены укладка пола серым гранитом, монтаж водозащитных металлозонтов на потолке и покраска путевых стен. Заканчивается облицовка всех 68 технических помещений станции, где идет установка инженерных систем."Марьина Роща" войдет в состав транспортно-пересадочного узла, объединяющего станции метро с платформой МЦД-2. Особенностью ее архитектурного облика станет ассоциация с убранством старинных усадеб.Общая протяженность Большого кольца метро составит более 70 километров, на линии будет действовать 31 станция, 22 из них уже открыты для пассажиров.

https://ria.ru/20220907/bochkarev-1815072273.html

москва

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Артем Смирнов

москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы