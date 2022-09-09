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МИД прокомментировал обвинения ООН о переездах украинцев в Россию - РИА Новости, 09.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220909/bezhentsy-1815749217.html
МИД прокомментировал обвинения ООН о переездах украинцев в Россию
МИД прокомментировал обвинения ООН о переездах украинцев в Россию - РИА Новости, 09.09.2022
МИД прокомментировал обвинения ООН о переездах украинцев в Россию
РФ приняла почти 4 миллиона беженцев с Украины, из ДНР и ЛНР, более половины из которых являются гражданами Украины, они уехали добровольно, заявили в МИД РФ,... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T18:34
2022-09-09T18:51
специальная военная операция на украине
россия
украина
донецкая народная республика
совет безопасности оон
управление верховного комиссара оон по делам беженцев
оон
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. РФ приняла почти 4 миллиона беженцев с Украины, из ДНР и ЛНР, более половины из которых являются гражданами Украины, они уехали добровольно, заявили в МИД РФ, комментируя итоги заседания Совбеза ООН, в ходе которого Москву пытались обвинить в принуждении украинских граждан переехать в Россию."Российская Федерация приняла на своей территории самое большое количество украинских беженцев с Украины, ДНР и ЛHP – почти 4 млн человек, из которых свыше 625 тысяч – дети. При этом 2,4 млн беженцев, по оценкам УВКБ ООН, являются гражданами Украины. На территории России они живут свободно и добровольно. Никто не запрещает им перемещаться или уезжать из страны, что подтверждает УВКПЧ", - говорится в комментарии МИД РФ на сайте ведомства.В министерстве подчеркнули, что со всеми беженцами проводится индивидуальная работа, им помогают в решении вопросов, связанных с размещением, питанием, выплатой социальных пособий."Очевидно, что такое количество людей, бежавших в Россию, сделали это абсолютно добровольно. И тому есть доказательства: многие из них пишут о своих впечатлениях и оценках в соцсетях, высказывают слова благодарности нашей стране и откровенно признаются, что бежали из Украины из страха за свою жизнь, спасаясь от преступного режима, который не давал им эвакуироваться и использовал их в качестве "живого щита", - добавили в МИД РФ.В министерстве напомнили, что на территории РФ действует свыше 9,5 тысячи пунктов временного размещения общей вместимостью более 95 тысяч человек. Кроме того, функционирует телефонная "горячая линия", обрабатывающая ежедневно свыше 250 обращений граждан, беженцам и переселенцам оказывается финансовая, юридическая, психологическая и медицинская помощь.
https://ria.ru/20220909/bezhentsy-1815747669.html
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россия, украина, донецкая народная республика, совет безопасности оон, управление верховного комиссара оон по делам беженцев, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Совет Безопасности ООН, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, ООН, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
18:34 09.09.2022 (обновлено: 18:51 09.09.2022)
 
МИД прокомментировал обвинения ООН о переездах украинцев в Россию

МИД: почти четыре миллиона беженцев с Украины и из ЛНР и ДНР добровольно уехали в Россию

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. РФ приняла почти 4 миллиона беженцев с Украины, из ДНР и ЛНР, более половины из которых являются гражданами Украины, они уехали добровольно, заявили в МИД РФ, комментируя итоги заседания Совбеза ООН, в ходе которого Москву пытались обвинить в принуждении украинских граждан переехать в Россию.
"Российская Федерация приняла на своей территории самое большое количество украинских беженцев с Украины, ДНР и ЛHP – почти 4 млн человек, из которых свыше 625 тысяч – дети. При этом 2,4 млн беженцев, по оценкам УВКБ ООН, являются гражданами Украины. На территории России они живут свободно и добровольно. Никто не запрещает им перемещаться или уезжать из страны, что подтверждает УВКПЧ", - говорится в комментарии МИД РФ на сайте ведомства.
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В министерстве подчеркнули, что со всеми беженцами проводится индивидуальная работа, им помогают в решении вопросов, связанных с размещением, питанием, выплатой социальных пособий.
"Очевидно, что такое количество людей, бежавших в Россию, сделали это абсолютно добровольно. И тому есть доказательства: многие из них пишут о своих впечатлениях и оценках в соцсетях, высказывают слова благодарности нашей стране и откровенно признаются, что бежали из Украины из страха за свою жизнь, спасаясь от преступного режима, который не давал им эвакуироваться и использовал их в качестве "живого щита", - добавили в МИД РФ.
В министерстве напомнили, что на территории РФ действует свыше 9,5 тысячи пунктов временного размещения общей вместимостью более 95 тысяч человек. Кроме того, функционирует телефонная "горячая линия", обрабатывающая ежедневно свыше 250 обращений граждан, беженцам и переселенцам оказывается финансовая, юридическая, психологическая и медицинская помощь.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаСовет Безопасности ООНУправление Верховного комиссара ООН по делам беженцевООНМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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