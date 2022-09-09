18:34 09.09.2022 (обновлено: 18:51 09.09.2022)
МИД прокомментировал обвинения ООН о переездах украинцев в Россию
МИД: почти четыре миллиона беженцев с Украины и из ЛНР и ДНР добровольно уехали в Россию
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. РФ приняла почти 4 миллиона беженцев с Украины, из ДНР и ЛНР, более половины из которых являются гражданами Украины, они уехали добровольно, заявили в МИД РФ, комментируя итоги заседания Совбеза ООН, в ходе которого Москву пытались обвинить в принуждении украинских граждан переехать в Россию.
"Российская Федерация приняла на своей территории самое большое количество украинских беженцев с Украины, ДНР и ЛHP – почти 4 млн человек, из которых свыше 625 тысяч – дети. При этом 2,4 млн беженцев, по оценкам УВКБ ООН, являются гражданами Украины. На территории России они живут свободно и добровольно. Никто не запрещает им перемещаться или уезжать из страны, что подтверждает УВКПЧ", - говорится в комментарии МИД РФ на сайте ведомства.
В министерстве подчеркнули, что со всеми беженцами проводится индивидуальная работа, им помогают в решении вопросов, связанных с размещением, питанием, выплатой социальных пособий.
"Очевидно, что такое количество людей, бежавших в Россию, сделали это абсолютно добровольно. И тому есть доказательства: многие из них пишут о своих впечатлениях и оценках в соцсетях, высказывают слова благодарности нашей стране и откровенно признаются, что бежали из Украины из страха за свою жизнь, спасаясь от преступного режима, который не давал им эвакуироваться и использовал их в качестве "живого щита", - добавили в МИД РФ.
В министерстве напомнили, что на территории РФ действует свыше 9,5 тысячи пунктов временного размещения общей вместимостью более 95 тысяч человек. Кроме того, функционирует телефонная "горячая линия", обрабатывающая ежедневно свыше 250 обращений граждан, беженцам и переселенцам оказывается финансовая, юридическая, психологическая и медицинская помощь.