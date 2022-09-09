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На границе России выстроилась очередь из беженцев из Харьковской области - РИА Новости, 09.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220909/bezhentsy-1815747669.html
На границе России выстроилась очередь из беженцев из Харьковской области
На границе России выстроилась очередь из беженцев из Харьковской области - РИА Новости, 09.09.2022
На границе России выстроилась очередь из беженцев из Харьковской области
Многокилометровая очередь беженцев из Балаклеи и Купянского района Харьковской области выстроилась перед российской границей в районе пункта пропуска Логачевка... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T18:27
2022-09-09T18:47
специальная военная операция на украине
в мире
россия
балаклея
харьковская область
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КУПЯНСКИЙ РАЙОН (Харьковская область), 9 сен – РИА Новости. Многокилометровая очередь беженцев из Балаклеи и Купянского района Харьковской области выстроилась перед российской границей в районе пункта пропуска Логачевка (Белгородская область), передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.Длина очереди в настоящее время – 3-4 километра. Люди покидают свои дома из-за непрекращающихся обстрелов со стороны украинских формирований.В машинах, которые выстроились у границы, много женщин и детей.Минобороны РФ ранее опубликовало кадры переброски войск и техники на харьковское направление, где идут интенсивные бои с украинскими войсками, которые в среду перешли в контрнаступление.
https://ria.ru/20220909/obstrel-1815747254.html
россия
балаклея
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Многокилометровая очередь беженцев из Харьковской области у границы РФ
Многокилометровая очередь беженцев выстроилась у российской границы. Некоторые из них рассказывают, что украинские войска обстреливают жилой сектор кассетными боеприпасами - и показывают осколки.
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в мире, россия, балаклея, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Балаклея, Харьковская область
18:27 09.09.2022 (обновлено: 18:47 09.09.2022)
 
На границе России выстроилась очередь из беженцев из Харьковской области

Многокилометровая очередь беженцев из Харьковской области выстроилась у границы России

Читать ria.ru в
КУПЯНСКИЙ РАЙОН (Харьковская область), 9 сен – РИА Новости. Многокилометровая очередь беженцев из Балаклеи и Купянского района Харьковской области выстроилась перед российской границей в районе пункта пропуска Логачевка (Белгородская область), передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.
Длина очереди в настоящее время – 3-4 километра. Люди покидают свои дома из-за непрекращающихся обстрелов со стороны украинских формирований.
В машинах, которые выстроились у границы, много женщин и детей.
Минобороны РФ ранее опубликовало кадры переброски войск и техники на харьковское направление, где идут интенсивные бои с украинскими войсками, которые в среду перешли в контрнаступление.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
Вчера, 18:25Специальная военная операция на Украине
Украинские военные обстреливают Харьковскую область кассетными боеприпасами
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияБалаклеяХарьковская область
 
 
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