https://ria.ru/20220909/bezhentsy-1815747669.html

На границе России выстроилась очередь из беженцев из Харьковской области

На границе России выстроилась очередь из беженцев из Харьковской области - РИА Новости, 09.09.2022

На границе России выстроилась очередь из беженцев из Харьковской области

Многокилометровая очередь беженцев из Балаклеи и Купянского района Харьковской области выстроилась перед российской границей в районе пункта пропуска Логачевка... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T18:27

2022-09-09T18:27

2022-09-09T18:47

специальная военная операция на украине

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КУПЯНСКИЙ РАЙОН (Харьковская область), 9 сен – РИА Новости. Многокилометровая очередь беженцев из Балаклеи и Купянского района Харьковской области выстроилась перед российской границей в районе пункта пропуска Логачевка (Белгородская область), передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.Длина очереди в настоящее время – 3-4 километра. Люди покидают свои дома из-за непрекращающихся обстрелов со стороны украинских формирований.В машинах, которые выстроились у границы, много женщин и детей.Минобороны РФ ранее опубликовало кадры переброски войск и техники на харьковское направление, где идут интенсивные бои с украинскими войсками, которые в среду перешли в контрнаступление.

https://ria.ru/20220909/obstrel-1815747254.html

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Многокилометровая очередь беженцев из Харьковской области у границы РФ Многокилометровая очередь беженцев выстроилась у российской границы. Некоторые из них рассказывают, что украинские войска обстреливают жилой сектор кассетными боеприпасами - и показывают осколки. 2022-09-09T18:27 true PT3M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, россия, балаклея, харьковская область