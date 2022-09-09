https://ria.ru/20220909/balakleya-1815639032.html

Союзные силы пытаются выбить украинских военных из пригородов Балаклеи

Союзные силы пытаются выбить украинских военных из пригородов Балаклеи - РИА Новости, 09.09.2022

Союзные силы пытаются выбить украинских военных из пригородов Балаклеи

Российские военные предпринимают попытки выбить украинские силы из пригородов Балаклеи в Харьковской области, сообщил глава администрации региона Виталий... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T13:33

2022-09-09T13:33

2022-09-09T13:47

специальная военная операция на украине

в мире

харьковская область

балаклея

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Российские военные предпринимают попытки выбить украинские силы из пригородов Балаклеи в Харьковской области, сообщил глава администрации региона Виталий Ганчев."Сложная гуманитарная обстановка (в Балаклее)... там идут ожесточенные бои. Балаклея нами, по сути, не контролируется. Там предпринимаются попытки выбить украинские силы, но там ожесточенные бои и наши войска сдерживают на подступах", - сказал Ганчев в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, сложной остается обстановка под Шевченково "Там точно так же попытка украинских вооруженных формирований прорвать оборону. Сейчас там подтянуты резервы со стороны России, наши войска дают отпор", - сказал Ганчев.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

балаклея

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в мире, харьковская область, балаклея, ситуация в днр и лнр