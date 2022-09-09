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Союзные силы пытаются выбить украинских военных из пригородов Балаклеи - РИА Новости, 09.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220909/balakleya-1815639032.html
Союзные силы пытаются выбить украинских военных из пригородов Балаклеи
Союзные силы пытаются выбить украинских военных из пригородов Балаклеи - РИА Новости, 09.09.2022
Союзные силы пытаются выбить украинских военных из пригородов Балаклеи
Российские военные предпринимают попытки выбить украинские силы из пригородов Балаклеи в Харьковской области, сообщил глава администрации региона Виталий... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T13:33
2022-09-09T13:47
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
балаклея
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Российские военные предпринимают попытки выбить украинские силы из пригородов Балаклеи в Харьковской области, сообщил глава администрации региона Виталий Ганчев."Сложная гуманитарная обстановка (в Балаклее)... там идут ожесточенные бои. Балаклея нами, по сути, не контролируется. Там предпринимаются попытки выбить украинские силы, но там ожесточенные бои и наши войска сдерживают на подступах", - сказал Ганчев в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, сложной остается обстановка под Шевченково "Там точно так же попытка украинских вооруженных формирований прорвать оборону. Сейчас там подтянуты резервы со стороны России, наши войска дают отпор", - сказал Ганчев.
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харьковская область
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в мире, харьковская область, балаклея, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Балаклея, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:33 09.09.2022 (обновлено: 13:47 09.09.2022)
 
Союзные силы пытаются выбить украинских военных из пригородов Балаклеи

Союзные силы пытаются выбить ВСУ из пригородов Балаклеи в Харьковской области

© AP PhotoРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© AP Photo
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Российские военные предпринимают попытки выбить украинские силы из пригородов Балаклеи в Харьковской области, сообщил глава администрации региона Виталий Ганчев.
"Сложная гуманитарная обстановка (в Балаклее)... там идут ожесточенные бои. Балаклея нами, по сути, не контролируется. Там предпринимаются попытки выбить украинские силы, но там ожесточенные бои и наши войска сдерживают на подступах", - сказал Ганчев в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, сложной остается обстановка под Шевченково "Там точно так же попытка украинских вооруженных формирований прорвать оборону. Сейчас там подтянуты резервы со стороны России, наши войска дают отпор", - сказал Ганчев.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьБалаклеяСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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