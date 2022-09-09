https://ria.ru/20220909/balakley-1815766326.html

В Балаклее российские бойцы совершили подвиг, заявили в ДНР

В Балаклее российские бойцы совершили подвиг, заявили в ДНР - РИА Новости, 09.09.2022

В Балаклее российские бойцы совершили подвиг, заявили в ДНР

Бойцы Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) совершили настоящий подвиг, обороняя Балаклею ограниченными силами и нанеся противнику колоссальный урон, РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T19:34

2022-09-09T19:34

2022-09-09T22:39

специальная военная операция на украине

в мире

ян гагин

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балаклея

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 9 сен — РИА Новости. Бойцы Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) совершили настоящий подвиг, обороняя Балаклею ограниченными силами и нанеся противнику колоссальный урон, заявил РИА Новости советник председателя правительства Донецкой Народной Республики Ян Гагин.На Харьковском направлении идут интенсивные бои с украинскими войсками, которые 7 сентября перешли в контрнаступление."О Балаклее могу сказать только то, что можно действительно назвать подвигом удержание города силами меньше полной роты. Это российский СОБР. Учитывая, что это просто полицейский спецназ и они достаточно ограничены были в силах и средствах в тот момент, то, что они удерживали город так долго, вышли из него без потерь, — просто подвиг", — рассказал он.Украинские формирования, напротив, понесли чудовищные потери как в живой силе, так и в технике, отметил Гагин."Стоила ли эта победа тех потерь, которые они понесли, — тоже под большим вопросом. Стоит посмотреть на карту и обратить внимание на то, что украинские силы после этого прорыва, после этой "перемоги" своей — они рискуют снова оказаться в очень большом котле", — добавил собеседник агентства.Накануне российская армия отбила попытку ВСУ взять Балаклею в кольцо, но город находится под обстрелами. В ходе специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины российские войска взяли под контроль некоторые районы Харьковской области. В регионе создали четыре районные администрации с центрами в Волчанске, Изюме, Купянске и Казачьей Лопани. Население региона, по оценкам новых властей, составляет 230 тысяч человек. Жителям выплачивают единоразовые пособия и пенсии, бюджетники начали получать зарплату.

https://ria.ru/20220909/solntsepek-1815749882.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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в мире, ян гагин, донецкая народная республика, балаклея, украина, вооруженные силы украины