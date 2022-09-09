https://ria.ru/20220909/avtomobili-1815683589.html

Продажи легковых автомобилей в Китае в августе резко выросли

Продажи легковых автомобилей в Китае в августе резко выросли - РИА Новости, 09.09.2022

Продажи легковых автомобилей в Китае в августе резко выросли

Рынок легковых автомобилей в Китае продолжил демонстрировать уверенный рост в августе 2022 года, при этом было зафиксировано увеличение розничных и оптовых... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T15:58

2022-09-09T15:58

2022-09-09T15:58

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авто

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МОСКВА, 9 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Рынок легковых автомобилей в Китае продолжил демонстрировать уверенный рост в августе 2022 года, при этом было зафиксировано увеличение розничных и оптовых продаж, свидетельствуют данные Китайской ассоциации производителей легковых автомобилей, опубликованные в четверг.Согласно данным, в прошлом месяце розничные продажи легковых автомобилей в стране составили более 1,87 миллиона единиц, увеличившись на 28,9% в годовом исчислении. Это самый высокий темп роста показателя за последнее десятилетие.Объем оптовых продаж легковых автомобилей в августе вырос на 38,3% в годовом исчислении до 2,1 миллиона единиц.По сообщению ассоциации, такие факторы, как улучшение работы в сфере логистики и цепочек поставок, а также большие запасы автомобилей, позволили эффективно стабилизировать рост автомобильного рынка в стране.В конце мая этого года китайские власти приняли решение уменьшить наполовину налог на покупку легковых автомобилей стоимостью не более 300 тысяч юаней и с объемом двигателя не более 2 литров в период с 1 июня по 31 декабря текущего года.Эта политика постепенно дает результаты, заявили в ассоциации, добавив, что некоторые крупные автомобильные компании также активизировали усилия по стимулированию продаж в прошлом месяце в стремлении компенсировать убытки, понесенные ранее в этом году из-за эпидемии COVID-19.

https://ria.ru/20220704/avtoprom-1800050591.html

китай

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

китай, экономика, авто