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Продажи легковых автомобилей в Китае в августе резко выросли - РИА Новости, 09.09.2022
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Продажи легковых автомобилей в Китае в августе резко выросли
Продажи легковых автомобилей в Китае в августе резко выросли - РИА Новости, 09.09.2022
Продажи легковых автомобилей в Китае в августе резко выросли
Рынок легковых автомобилей в Китае продолжил демонстрировать уверенный рост в августе 2022 года, при этом было зафиксировано увеличение розничных и оптовых... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T15:58
2022-09-09T15:58
россия-китай: главное
китай
экономика
авто
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МОСКВА, 9 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Рынок легковых автомобилей в Китае продолжил демонстрировать уверенный рост в августе 2022 года, при этом было зафиксировано увеличение розничных и оптовых продаж, свидетельствуют данные Китайской ассоциации производителей легковых автомобилей, опубликованные в четверг.Согласно данным, в прошлом месяце розничные продажи легковых автомобилей в стране составили более 1,87 миллиона единиц, увеличившись на 28,9% в годовом исчислении. Это самый высокий темп роста показателя за последнее десятилетие.Объем оптовых продаж легковых автомобилей в августе вырос на 38,3% в годовом исчислении до 2,1 миллиона единиц.По сообщению ассоциации, такие факторы, как улучшение работы в сфере логистики и цепочек поставок, а также большие запасы автомобилей, позволили эффективно стабилизировать рост автомобильного рынка в стране.В конце мая этого года китайские власти приняли решение уменьшить наполовину налог на покупку легковых автомобилей стоимостью не более 300 тысяч юаней и с объемом двигателя не более 2 литров в период с 1 июня по 31 декабря текущего года.Эта политика постепенно дает результаты, заявили в ассоциации, добавив, что некоторые крупные автомобильные компании также активизировали усилия по стимулированию продаж в прошлом месяце в стремлении компенсировать убытки, понесенные ранее в этом году из-за эпидемии COVID-19.
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китай, экономика, авто
Россия-Китай: Главное, Китай, Экономика, Авто
15:58 09.09.2022
 

Продажи легковых автомобилей в Китае в августе резко выросли

© AP Photo / Ng Han GuanПосетители автосалона по продаже электромобилей в Пекине
Посетители автосалона по продаже электромобилей в Пекине - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© AP Photo / Ng Han Guan
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МОСКВА, 9 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Рынок легковых автомобилей в Китае продолжил демонстрировать уверенный рост в августе 2022 года, при этом было зафиксировано увеличение розничных и оптовых продаж, свидетельствуют данные Китайской ассоциации производителей легковых автомобилей, опубликованные в четверг.
Согласно данным, в прошлом месяце розничные продажи легковых автомобилей в стране составили более 1,87 миллиона единиц, увеличившись на 28,9% в годовом исчислении. Это самый высокий темп роста показателя за последнее десятилетие.
Объем оптовых продаж легковых автомобилей в августе вырос на 38,3% в годовом исчислении до 2,1 миллиона единиц.
По сообщению ассоциации, такие факторы, как улучшение работы в сфере логистики и цепочек поставок, а также большие запасы автомобилей, позволили эффективно стабилизировать рост автомобильного рынка в стране.
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В конце мая этого года китайские власти приняли решение уменьшить наполовину налог на покупку легковых автомобилей стоимостью не более 300 тысяч юаней и с объемом двигателя не более 2 литров в период с 1 июня по 31 декабря текущего года.
Эта политика постепенно дает результаты, заявили в ассоциации, добавив, что некоторые крупные автомобильные компании также активизировали усилия по стимулированию продаж в прошлом месяце в стремлении компенсировать убытки, понесенные ранее в этом году из-за эпидемии COVID-19.
 
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