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Нижегородским больницам передали более 50 автомобилей скорой помощи - РИА Новости, 09.09.2022
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Нижегородская область
https://ria.ru/20220909/avtomobili-1815679774.html
Нижегородским больницам передали более 50 автомобилей скорой помощи
Нижегородским больницам передали более 50 автомобилей скорой помощи - РИА Новости, 09.09.2022
Нижегородским больницам передали более 50 автомобилей скорой помощи
Пятьдесят два новых автомобиля скорой помощи получили медицинские организации Нижегородской области, сообщает пресс-служа главы региона. РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T15:31
2022-09-09T15:31
нижегородская область
общество
глеб никитин
нижегородская область
группа газ
здоровье - общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 сен - РИА Новости. Пятьдесят два новых автомобиля скорой помощи получили медицинские организации Нижегородской области, сообщает пресс-служа главы региона.Решение о выделении 280 миллионов рублей на эти цели из бюджета региона принял губернатор Нижегородской области Глеб Никитин."Девятого сентября автопарк скорой медицинской помощи Нижегородской области пополнили 52 новых транспортных средства. Автомобили "ГАЗель NEXT" получили 12 медицинских организаций", - говорится в сообщении.Отмечается, что автопарк скорой медицинской помощи региона насчитывает уже более 470 транспортных средств."В рамках национального проекта "Здравоохранение" автомобили скорой помощи получили наши малые города и сельские поселения. В этом году мы направляем новые машины уже в крупные медучреждения, которые оказывают помощь десяткам тысяч людей. Знаю, как важно это для пациентов и медиков, поэтому принял решение об обновлении парка за счет региональных средств", – цитирует пресс-служба слова Никитина.Глава региона подчеркнул, что благодаря закупке удалось обновить примерно восьмую часть областного парка машин скорой помощи. Новые автомобили поступят в Балахнинскую, Борскую, Кстовскую, Городецкую, Выксунскую ЦРБ и ряд других медучреждений."В свою очередь новые реанимобили получили больница имени Семашко и Нижегородский территориальный центр медицины катастроф. Такие автомобили используются на территории всего региона для помощи пациентам в наиболее тяжелых случаях. Отмечу, что все машины – нашего производства и оснащения. Так мы поддерживаем нижегородский автопром, в котором работают тысячи людей", – пояснил губернатор.По словам министра здравоохранения региона Давида Мелик-Гусейнова, в течение ближайших двух с половиной лет практически весь автопарк скорой помощи в регионе будет полностью обновлен."ГАЗ как ведущий российский производитель автомобилей скорой помощи поставляет медицинские машины во все регионы страны. Но, конечно, нам особенно приятно видеть, что наши машины уезжают к нижегородским медикам и будут работать у нас в Нижегородской области. Мы постарались сделать машины максимально удобными и функциональными для работы врачей. Автомобили обеспечивают высокую плавность хода и отличную управляемость даже на дорогах с неровным покрытием, что особенно важно в условиях проведения реанимационных мероприятий в пути", – приводятся в сообщении слова управляющего директора Горьковского автозавода Андрея Софонова.На мероприятии были также представлены образцы новой медицинской формы для сотрудников скорой медицинской помощи. Как отметил глава регионального минздрава, скоро все врачи, фельдшеры и водители скорых в регионе будут одеты одинаково: новая форма является многофункциональной и максимально заметной для безопасной работы в темное время суток.
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общество, глеб никитин, нижегородская область, группа газ, здоровье - общество
Нижегородская область, Общество, Глеб Никитин, Нижегородская область, Группа ГАЗ, Здоровье - Общество
15:31 09.09.2022
 
Нижегородским больницам передали более 50 автомобилей скорой помощи

Нижегородским больницам передали 52 автомобиля скорой помощи

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 сен - РИА Новости. Пятьдесят два новых автомобиля скорой помощи получили медицинские организации Нижегородской области, сообщает пресс-служа главы региона.
Решение о выделении 280 миллионов рублей на эти цели из бюджета региона принял губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
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"Девятого сентября автопарк скорой медицинской помощи Нижегородской области пополнили 52 новых транспортных средства. Автомобили "ГАЗель NEXT" получили 12 медицинских организаций", - говорится в сообщении.
Отмечается, что автопарк скорой медицинской помощи региона насчитывает уже более 470 транспортных средств.
"В рамках национального проекта "Здравоохранение" автомобили скорой помощи получили наши малые города и сельские поселения. В этом году мы направляем новые машины уже в крупные медучреждения, которые оказывают помощь десяткам тысяч людей. Знаю, как важно это для пациентов и медиков, поэтому принял решение об обновлении парка за счет региональных средств", – цитирует пресс-служба слова Никитина.
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Глава региона подчеркнул, что благодаря закупке удалось обновить примерно восьмую часть областного парка машин скорой помощи. Новые автомобили поступят в Балахнинскую, Борскую, Кстовскую, Городецкую, Выксунскую ЦРБ и ряд других медучреждений.
"В свою очередь новые реанимобили получили больница имени Семашко и Нижегородский территориальный центр медицины катастроф. Такие автомобили используются на территории всего региона для помощи пациентам в наиболее тяжелых случаях. Отмечу, что все машины – нашего производства и оснащения. Так мы поддерживаем нижегородский автопром, в котором работают тысячи людей", – пояснил губернатор.
По словам министра здравоохранения региона Давида Мелик-Гусейнова, в течение ближайших двух с половиной лет практически весь автопарк скорой помощи в регионе будет полностью обновлен.
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"ГАЗ как ведущий российский производитель автомобилей скорой помощи поставляет медицинские машины во все регионы страны. Но, конечно, нам особенно приятно видеть, что наши машины уезжают к нижегородским медикам и будут работать у нас в Нижегородской области. Мы постарались сделать машины максимально удобными и функциональными для работы врачей. Автомобили обеспечивают высокую плавность хода и отличную управляемость даже на дорогах с неровным покрытием, что особенно важно в условиях проведения реанимационных мероприятий в пути", – приводятся в сообщении слова управляющего директора Горьковского автозавода Андрея Софонова.
На мероприятии были также представлены образцы новой медицинской формы для сотрудников скорой медицинской помощи. Как отметил глава регионального минздрава, скоро все врачи, фельдшеры и водители скорых в регионе будут одеты одинаково: новая форма является многофункциональной и максимально заметной для безопасной работы в темное время суток.
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