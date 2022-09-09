https://ria.ru/20220909/aktsiya-1815735821.html

Акция "Поделись своим знанием" собрала в Подмосковье 1200 участников

Акция "Поделись своим знанием" собрала в Подмосковье 1200 участников - РИА Новости, 09.09.2022

Акция "Поделись своим знанием" собрала в Подмосковье 1200 участников

Более 40 семинаров, уроков и лекций для студентов и школьников прошли в Подмосковье в рамках III Всероссийской Акции "Поделись своим знанием", сообщает... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T18:07

2022-09-09T18:07

2022-09-09T18:07

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Более 40 семинаров, уроков и лекций для студентов и школьников прошли в Подмосковье в рамках III Всероссийской Акции "Поделись своим знанием", сообщает пресс-служба облправительства.Цель акции - передать молодежи достоверные знания как одну из главных ценностей современного общества. Своим опытом с ребятами поделились государственные и общественные деятели, ученые, бизнесмены, представители сферы культуры и искусства, спортсмены, журналисты и другие наставники.Всероссийская просветительская акция "Поделись своим знанием" организована российским обществом "Знание" при поддержке министерства просвещения РФ и министерства науки и высшего образования РФ. Она прошла 1-9 сентября и стала частью федерального просветительского марафона "Знание".

https://ria.ru/20220901/podmoskove-1813786119.html

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Алёна Пава

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