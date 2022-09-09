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Акция "Поделись своим знанием" собрала в Подмосковье 1200 участников - РИА Новости, 09.09.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220909/aktsiya-1815735821.html
Акция "Поделись своим знанием" собрала в Подмосковье 1200 участников
Акция "Поделись своим знанием" собрала в Подмосковье 1200 участников - РИА Новости, 09.09.2022
Акция "Поделись своим знанием" собрала в Подмосковье 1200 участников
Более 40 семинаров, уроков и лекций для студентов и школьников прошли в Подмосковье в рамках III Всероссийской Акции "Поделись своим знанием", сообщает... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T18:07
2022-09-09T18:07
новости подмосковья
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Более 40 семинаров, уроков и лекций для студентов и школьников прошли в Подмосковье в рамках III Всероссийской Акции "Поделись своим знанием", сообщает пресс-служба облправительства.Цель акции - передать молодежи достоверные знания как одну из главных ценностей современного общества. Своим опытом с ребятами поделились государственные и общественные деятели, ученые, бизнесмены, представители сферы культуры и искусства, спортсмены, журналисты и другие наставники.Всероссийская просветительская акция "Поделись своим знанием" организована российским обществом "Знание" при поддержке министерства просвещения РФ и министерства науки и высшего образования РФ. Она прошла 1-9 сентября и стала частью федерального просветительского марафона "Знание".
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московская область (подмосковье), россия, общество, российское общество "знание", общество "знание"
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Россия, Общество, Российское общество "Знание", Общество "Знание"
18:07 09.09.2022
 

Акция "Поделись своим знанием" собрала в Подмосковье 1200 участников

CC BY 4.0 / Пресс-служба Губернатора Московской области / Акция "Поделись своим знанием" в Подмосковье
Акция Поделись своим знанием в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
CC BY 4.0 / Пресс-служба Губернатора Московской области /
Акция "Поделись своим знанием" в Подмосковье
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Более 40 семинаров, уроков и лекций для студентов и школьников прошли в Подмосковье в рамках III Всероссийской Акции "Поделись своим знанием", сообщает пресс-служба облправительства.
Цель акции - передать молодежи достоверные знания как одну из главных ценностей современного общества. Своим опытом с ребятами поделились государственные и общественные деятели, ученые, бизнесмены, представители сферы культуры и искусства, спортсмены, журналисты и другие наставники.
"Для Московской области участие в федеральном проекте было важным и значимым. В рамках акции на территории региона мы провели более 40 мероприятий для 1200 участников. Ребята смогли пообщаться с профильными экспертами, расширить свой кругозор, задать все интересующие их вопросы. Спикеры поделились своим опытом и ценными, достоверными знаниями из самых разных областей – здорового образа жизни, журналистики, фотографии, искусства, экологии, ораторского мастерства и других", - приводятся в сообщении слова министра информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерины Швелидзе.
Всероссийская просветительская акция "Поделись своим знанием" организована российским обществом "Знание" при поддержке министерства просвещения РФ и министерства науки и высшего образования РФ. Она прошла 1-9 сентября и стала частью федерального просветительского марафона "Знание".
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