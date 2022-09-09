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Мосбиржа расширила ограничения для КИК из недружественных стран - РИА Новости, 09.09.2022
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Мосбиржа расширила ограничения для КИК из недружественных стран
Мосбиржа расширила ограничения для КИК из недружественных стран - РИА Новости, 09.09.2022
Мосбиржа расширила ограничения для КИК из недружественных стран
Московская биржа увеличила число акций, сделки с 12 сентября с которыми останутся недоступны для компаний россиян из недружественных стран, с 8 до 53, в список... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T17:19
2022-09-09T17:20
экономика
московская биржа
россия
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Московская биржа увеличила число акций, сделки с 12 сентября с которыми останутся недоступны для компаний россиян из недружественных стран, с 8 до 53, в список акций вошли в том числе "Русгидро", "Россети", "Сургутнефтегаз", "Норникель", "Татнефть", "Башнефть", следует из сообщения на сайте торговой площадки."Московская биржа обращает внимание на расширение списка ценных бумаг стратегических и ряда иных предприятий, на которые распространяются ограничения для совершения операций клиентами-нерезидентами, находящимися под контролем российских юридических или физических лиц", - говорится в сообщении биржи."Список носит информационный характер, не является финальным и не может служить единственным источником информации о списке предприятий, на которые распространяются ограничения", - обращает внимание биржа.С 12 сентября 2022 года Московская биржа предоставит возможность совершать операции на рынке акций клиентам-нерезидентам из стран, не являющихся недружественными, а также нерезидентам, находящимся под контролем российских юридических или физических лиц.
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экономика, московская биржа, россия
Экономика, Московская биржа, Россия
17:19 09.09.2022 (обновлено: 17:20 09.09.2022)
 
Мосбиржа расширила ограничения для КИК из недружественных стран

Мосбиржа расширила до 53 число акций, недоступных для КИК из недружественных стран

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Московская биржа увеличила число акций, сделки с 12 сентября с которыми останутся недоступны для компаний россиян из недружественных стран, с 8 до 53, в список акций вошли в том числе "Русгидро", "Россети", "Сургутнефтегаз", "Норникель", "Татнефть", "Башнефть", следует из сообщения на сайте торговой площадки.
"Московская биржа обращает внимание на расширение списка ценных бумаг стратегических и ряда иных предприятий, на которые распространяются ограничения для совершения операций клиентами-нерезидентами, находящимися под контролем российских юридических или физических лиц", - говорится в сообщении биржи.
"Список носит информационный характер, не является финальным и не может служить единственным источником информации о списке предприятий, на которые распространяются ограничения", - обращает внимание биржа.
С 12 сентября 2022 года Московская биржа предоставит возможность совершать операции на рынке акций клиентам-нерезидентам из стран, не являющихся недружественными, а также нерезидентам, находящимся под контролем российских юридических или физических лиц.
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