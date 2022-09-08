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БРИКС и ШОС станут противовесом НАТО, заявил Зюганов - РИА Новости, 08.09.2022
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БРИКС и ШОС станут противовесом НАТО, заявил Зюганов
БРИКС и ШОС станут противовесом НАТО, заявил Зюганов - РИА Новости, 08.09.2022
БРИКС и ШОС станут противовесом НАТО, заявил Зюганов
В мире идёт поворот на Восток, БРИКС и ШОС станут противовесом НАТО и будут определять новую экономику мира, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T13:19
2022-09-08T13:20
геннадий зюганов
владимир путин
россия
азия
брикс
шос
нато
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. В мире идёт поворот на Восток, БРИКС и ШОС станут противовесом НАТО и будут определять новую экономику мира, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов."Сегодня встал вопрос о том, что идёт поворот на Восток. Сегодня БРИКС и ШОС будут определять противовес НАТО и "американщине", новую экономическую политику на всей планете. В Азии будут развёртываются самые крупные и грандиозные финансово-экономические планы и научно-технические достижения", - заявил Зюганов журналистам.Для этого, отметил политик, необходимо реконструировать БАМ и Транссиб, дать им "третье дыхание".В среду президент РФ Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, заявил, что объемы перевозок в восточном направлении в РФ будут расти, в том числе за счет расширения пропускной способности примерно на 40 миллионов тонн.
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геннадий зюганов, владимир путин, россия, азия, брикс, шос, нато, экономика, вэф-2022, восточный экономический форум (вэф), владивосток
Геннадий Зюганов, Владимир Путин, Россия, Азия, БРИКС, ШОС, НАТО, Экономика, ВЭФ-2022, Восточный экономический форум (ВЭФ), Владивосток
13:19 08.09.2022 (обновлено: 13:20 08.09.2022)
 
БРИКС и ШОС станут противовесом НАТО, заявил Зюганов

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что БРИКС и ШОС станут противовесом НАТО

© РИА Новости / пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в медиабанкРуководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов выступает на пленарном заседании в Государственной Думе РФ
Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов выступает на пленарном заседании в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / пресс-служба Госдумы РФ
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Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов выступает на пленарном заседании в Государственной Думе РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. В мире идёт поворот на Восток, БРИКС и ШОС станут противовесом НАТО и будут определять новую экономику мира, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
"Сегодня встал вопрос о том, что идёт поворот на Восток. Сегодня БРИКС и ШОС будут определять противовес НАТО и "американщине", новую экономическую политику на всей планете. В Азии будут развёртываются самые крупные и грандиозные финансово-экономические планы и научно-технические достижения", - заявил Зюганов журналистам.
Для этого, отметил политик, необходимо реконструировать БАМ и Транссиб, дать им "третье дыхание".
В среду президент РФ Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, заявил, что объемы перевозок в восточном направлении в РФ будут расти, в том числе за счет расширения пропускной способности примерно на 40 миллионов тонн.
Рабочая встреча высших должностных лиц ШОС, СНГ, ЕЭС и ОДКБ - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
Вчера, 14:43
Саммит Россия — Китай — Монголия пройдет в Узбекистане в рамках ШОС
 
Геннадий ЗюгановВладимир ПутинРоссияАзияБРИКСШОСНАТОЭкономикаВЭФ-2022Восточный экономический форум (ВЭФ)Владивосток
 
 
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