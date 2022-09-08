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БРИКС и ШОС станут противовесом НАТО, заявил Зюганов

БРИКС и ШОС станут противовесом НАТО, заявил Зюганов - РИА Новости, 08.09.2022

БРИКС и ШОС станут противовесом НАТО, заявил Зюганов

В мире идёт поворот на Восток, БРИКС и ШОС станут противовесом НАТО и будут определять новую экономику мира, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T13:19

2022-09-08T13:19

2022-09-08T13:20

геннадий зюганов

владимир путин

россия

азия

брикс

шос

нато

экономика

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. В мире идёт поворот на Восток, БРИКС и ШОС станут противовесом НАТО и будут определять новую экономику мира, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов."Сегодня встал вопрос о том, что идёт поворот на Восток. Сегодня БРИКС и ШОС будут определять противовес НАТО и "американщине", новую экономическую политику на всей планете. В Азии будут развёртываются самые крупные и грандиозные финансово-экономические планы и научно-технические достижения", - заявил Зюганов журналистам.Для этого, отметил политик, необходимо реконструировать БАМ и Транссиб, дать им "третье дыхание".В среду президент РФ Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, заявил, что объемы перевозок в восточном направлении в РФ будут расти, в том числе за счет расширения пропускной способности примерно на 40 миллионов тонн.

https://ria.ru/20220907/sammit-1815150537.html

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