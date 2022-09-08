https://ria.ru/20220908/zhurnalist-1815422481.html
Российские военные спасли подорвавшегося на мине итальянского журналиста
Российские военные спасли подорвавшегося на мине итальянского журналиста - РИА Новости, 08.09.2022
Российские военные спасли подорвавшегося на мине итальянского журналиста
Российские военные спасли жизнь подорвавшемуся на украинской мине в Херсонской области итальянскому журналисту Маттиа Сорби, освещавшему боевые действия со... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T15:07
2022-09-08T15:07
2022-09-08T17:38
херсонская область
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Российские военные спасли жизнь подорвавшемуся на украинской мине в Херсонской области итальянскому журналисту Маттиа Сорби, освещавшему боевые действия со стороны ВСУ, сообщили в Минобороны.Как заявили в ведомстве, 29 августа с началом попыток контрнаступления Киева на Николаево-Криворожском направлении итальянский журналист в сопровождении двух людей в украинской военной форме отправился на передовую — они пообещали сопроводить репортера на такси до линии соприкосновения.Когда машина подъехала к району боевых действий, проводники попросили остановить автомобиль и вышли из него. Они объяснили дальнейший маршрут, скрыв, что дорога заминирована."Цель провокации украинских спецслужб — дождаться гибели журналиста в результате огня с российских оборонительных позиций или подрыва такси на мине для последующих обвинений России в убийстве Маттиа Сорби и широкого резонанса в западных СМИ", — сказали в министерстве.Машина с журналистом подорвалась на украинской мине. Водитель погиб на месте, а Сорби получил тяжелые ранения.Как уточнили в Минобороны, увидев подрыв на мине гражданского автомобиля, российские военнослужащие, несмотря на плотный огонь с украинских позиций, оставили укрытия и вытащили репортера из горящей машины. Затем военные оказали ему первую медицинскую помощь, вынесли в безопасное место и обеспечили экстренную транспортировку в больницу."Маттиа Сорби, поступивший в отделение реанимации со множественными осколочными ранениями, получает необходимую квалифицированную медицинскую помощь", — сообщили в министерстве.Врачи оценивают его состояние как стабильное.С 24 февраля проходит российская военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Местные власти объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220908/zaes-1815398137.html
https://ria.ru/20220908/balakleya-1815363526.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/08/1815432673_6:0:1446:1080_1920x0_80_0_0_68fcb783b10242d3a32aec264bb93769.jpg
"Обратно через минное поле" – российские военные рассказали, как спасали раненого итальянского журналиста
Российские военные рассказали, как спасали подорвавшегося на украинских позициях итальянского журналиста - и как украинские солдаты, вместо того чтобы помочь, только вели огонь.
2022-09-08T15:07
true
PT1M31S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Херсонская область , Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
15:07 08.09.2022 (обновлено: 17:38 08.09.2022)
Российские военные спасли подорвавшегося на мине итальянского журналиста
В Херсонской области российские военные спасли подорвавшегося итальянского журналиста
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Российские военные спасли жизнь подорвавшемуся на украинской мине в Херсонской области итальянскому журналисту Маттиа Сорби, освещавшему боевые действия со стороны ВСУ, сообщили в Минобороны.
Как заявили в ведомстве, 29 августа с началом попыток контрнаступления Киева на Николаево-Криворожском направлении итальянский журналист в сопровождении двух людей в украинской военной форме отправился на передовую — они пообещали сопроводить репортера на такси до линии соприкосновения.
Когда машина подъехала к району боевых действий, проводники попросили остановить автомобиль и вышли из него. Они объяснили дальнейший маршрут, скрыв, что дорога заминирована.
"Цель провокации украинских спецслужб — дождаться гибели журналиста в результате огня с российских оборонительных позиций или подрыва такси на мине для последующих обвинений России
в убийстве Маттиа Сорби и широкого резонанса в западных СМИ", — сказали в министерстве.
Машина с журналистом подорвалась на украинской мине. Водитель погиб на месте, а Сорби получил тяжелые ранения.
Как уточнили в Минобороны, увидев подрыв на мине гражданского автомобиля, российские военнослужащие, несмотря на плотный огонь с украинских позиций, оставили укрытия и вытащили репортера из горящей машины. Затем военные оказали ему первую медицинскую помощь, вынесли в безопасное место и обеспечили экстренную транспортировку в больницу.
"Маттиа Сорби, поступивший в отделение реанимации со множественными осколочными ранениями, получает необходимую квалифицированную медицинскую помощь", — сообщили в министерстве.
Врачи оценивают его состояние как стабильное.
С 24 февраля проходит российская военная спецоперация на Украине
. Владимир Путин
назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса
и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области
и всю Херсонскую область
, заняв такие крупные города, как Херсон
, Мелитополь
и Бердянск
, и отрезав Украину
от Азовского моря
. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Местные власти объявили о планах войти в состав России
.