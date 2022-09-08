16:11 08.09.2022 (обновлено: 16:12 08.09.2022)
Сделка по зерну не выполнена, заявил сенатор от Крыма
Сенатор от Крыма Цеков заявил, что сделка по зерну не была выполнена
Сенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Сделка по зерну, в соответствии с которой беднейшие страны получают продовольствие, а Россия экспортирует свою продукцию, оказалась не выполнена, нужна корректировка, заявил РИА Новости в четверг сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о том, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои страны, а не в нуждающиеся государства Африки. В свою очередь постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Он не исключил прекращение действия соглашения.
Президент Турции Таип Эрдоган сообщил, что рассчитывает обсудить с российским лидером продуктовую сделку на полях саммита ШОС в Самарканде 15-16 сентября.
"Заявления президента России, главы Турции свидетельствуют о том, что сделка, о которой много говорили, много шума было на Западе, она оказалась не выполнена", - сказал Цеков.
По ее словам, беднейшие страны получили лишь малую часть украинского зерна, при этом очень слабый вывоз продовольствия из России.
"Те, кто объективно оценивают ситуацию, в том числе Эрдоган, он предлагает правильное решение - поговорить, договориться, пересмотреть (сделку), обеспечить вывоз российского зерна", - подчеркнул он.
Сенатор выразил надежду на корректировку соглашения. При этом можно поставить вопрос о вывозе изначально зерна из России, а уже затем - с Украины, полагает он.
По его словам, продовольствие с Украины должно направляться в беднейшие страны. "И чтобы суда, вывозящие зерно из Украины якобы в беднейшие страны, а на самом деле в Европу, не возвращались оттуда с оружием, это важно", - заключил Цеков.