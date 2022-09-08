https://ria.ru/20220908/zerno-1815439454.html

Сделка по зерну не выполнена, заявил сенатор от Крыма

Сделка по зерну не выполнена, заявил сенатор от Крыма - РИА Новости, 08.09.2022

Сделка по зерну не выполнена, заявил сенатор от Крыма

Сделка по зерну, в соответствии с которой беднейшие страны получают продовольствие, а Россия экспортирует свою продукцию, оказалась не выполнена, нужна... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T16:11

2022-09-08T16:11

2022-09-08T16:12

сергей цеков

владимир путин

василий небензя

россия

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турция

оон

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Сделка по зерну, в соответствии с которой беднейшие страны получают продовольствие, а Россия экспортирует свою продукцию, оказалась не выполнена, нужна корректировка, заявил РИА Новости в четверг сенатор от Крыма Сергей Цеков.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о том, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои страны, а не в нуждающиеся государства Африки. В свою очередь постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Он не исключил прекращение действия соглашения.Президент Турции Таип Эрдоган сообщил, что рассчитывает обсудить с российским лидером продуктовую сделку на полях саммита ШОС в Самарканде 15-16 сентября."Заявления президента России, главы Турции свидетельствуют о том, что сделка, о которой много говорили, много шума было на Западе, она оказалась не выполнена", - сказал Цеков.По ее словам, беднейшие страны получили лишь малую часть украинского зерна, при этом очень слабый вывоз продовольствия из России."Те, кто объективно оценивают ситуацию, в том числе Эрдоган, он предлагает правильное решение - поговорить, договориться, пересмотреть (сделку), обеспечить вывоз российского зерна", - подчеркнул он.Сенатор выразил надежду на корректировку соглашения. При этом можно поставить вопрос о вывозе изначально зерна из России, а уже затем - с Украины, полагает он.По его словам, продовольствие с Украины должно направляться в беднейшие страны. "И чтобы суда, вывозящие зерно из Украины якобы в беднейшие страны, а на самом деле в Европу, не возвращались оттуда с оружием, это важно", - заключил Цеков.

https://ria.ru/20220907/zerno-1815048548.html

https://ria.ru/20220908/sdelka-1815438683.html

россия

украина

турция

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сергей цеков, владимир путин, василий небензя, россия, украина, турция, оон