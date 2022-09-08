https://ria.ru/20220908/zayavlenie-1815425561.html

РПЦ не поддержала заявление Всемирного совета церквей по Украине

РПЦ не поддержала заявление Всемирного совета церквей по Украине - РИА Новости, 08.09.2022

РПЦ не поддержала заявление Всемирного совета церквей по Украине

Русская православная церковь не поддержала на голосовании итоговый документ ассамблеи Всемирного совета церквей (ВСЦ) о ситуации на Украине, однако с оптимизмом РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T15:21

2022-09-08T15:21

2022-09-08T15:41

религия

франк-вальтер штайнмайер

украина

карлсруэ

русская православная церковь

всемирный совет церквей

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КАРЛСРУЭ (Германия), 8 сен - РИА Новости. Русская православная церковь не поддержала на голосовании итоговый документ ассамблеи Всемирного совета церквей (ВСЦ) о ситуации на Украине, однако с оптимизмом оценивает работу совета, заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк).Ассамблея утром 8 сентября приняла заявление, призывающее к прекращению огня на Украине и проведению переговоров. Помимо прочего, заявление содержит призыв "отказаться от неправомерного использования религиозной лексики и власти" для "оправдания ненависти", а также выражает благодарность российским волонтёрам, церквам и религиозным организациям, оказывающим помощь беженцам c Украины и из Донбасса."Делегация Русской православной церкви не смогла поддержать голосованием принятый ассамблеей Всемирного совета церквей (документ)... Вместе с тем мы с осторожным оптимизмом оцениваем позицию Всемирного совета церквей, который в ходе работы над документом по украинскому конфликту отказался, несмотря на беспрецедентное политическое давление... от любых обвинений в адрес Русской православной церкви", - говорится в заявлении главы делегации ОВЦС митрополита Антония.Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер на открытии 11-й ассамблеи Всемирного совета церквей обвинил РПЦ в том, что она якобы "оправдывает агрессивную войну против Украины", а также связал совершение военных преступлений с церковью. Тем не менее, модерировавший пленарное заседание о ситуации на Украине архиепископ Церкви Швеции на покое и доктор богословия Андерс Вейрюд опроверг слухи о возможном исключении РПЦ из состава совета, сказав РИА Новости, что большинство церквей-членов совета хотят видеть Русскую православную церковь в его составе. В свою очередь, источник в делегации РПЦ на ассамблее сказал РИА Новости, что руководство совета заверило делегацию РПЦ в своей безоговорочной поддержке ее участия в ассамблее.Митрополит Волоколамский Антоний отметил, что итоговый документ остался в значительной степени политизированным. "В него не были включены все предложения Русской церкви, что мешает нам заявить о его поддержке. В то же время полагаем, что состоявшаяся в ходе ассамблеи дискуссия может стать для Всемирного совета церквей отправной точкой для объективного и непредвзятого изучения причин многолетнего конфликта на Украине, равно как и для последующих миротворческих усилий", - добавил в заявлении глава ОВЦС.РПЦ, по его словам, сожалеет также о том, что при составлении документа не было учтено предложение представителей Украинской православной церкви осудить массовые насильственные захваты ее храмов со стороны раскольнической Православной церкви Украины. "Надеемся, что Всемирным советом церквей будут предприняты дальнейшие действия для изучения этого вопроса", - заключил он.Ассамблея – высший руководящий орган созданного в 1948 году ВСЦ – в 2022 году проходит в немецком Карлсруэ с 31 августа по 8 сентября. В этот день состоялось заключительное пленарное заседание, на котором будут оглашены итоговые документы, принятые общим собранием.Ассамблея - это форум, на который съезжаются представители всех христианских церквей-членов. В ней принимает участие делегация Русской православной церкви, которую возглавляет председатель ОВЦС митрополит Антоний (Севрюк). Тема ассамблеи в этом году сформулирована так: "Христова любовь движет мир к примирению и единству".

https://ria.ru/20220908/mir-1815422828.html

https://ria.ru/20220905/tserkvi-1814644418.html

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франк-вальтер штайнмайер, украина, карлсруэ, русская православная церковь, всемирный совет церквей