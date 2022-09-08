https://ria.ru/20220908/zaporozhe-1815535011.html

Киев начал "охоту" за бюллетенями, заявили в администрации Запорожья

Киев начал "охоту" за бюллетенями, заявили в администрации Запорожья - РИА Новости, 08.09.2022

Киев начал "охоту" за бюллетенями, заявили в администрации Запорожья

Киевские власти начали "охоту" в Запорожской области за бюллетенями по голосованию за вхождение в состав России, заявил РИА Новости член главного совета... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T22:01

2022-09-08T22:01

2022-09-08T22:01

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Киевские власти начали "охоту" в Запорожской области за бюллетенями по голосованию за вхождение в состав России, заявил РИА Новости член главного совета администрации региона, председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов."Украинские боевики начали организовывать атаки и подрывы штабов общественного движения "Мы вместе с Россией", выполняющего гуманитарную и волонтерскую миссию в регионе. Киевские власти считают, что в штабах хранятся бюллетени для проведения референдума, поэтому и объявили охоту за ними, чтобы сорвать народный плебисцит", - сказал Рогов.По его словам, несмотря на то, что бюллетени пока не утверждены и не отпечатаны, киевские власти продолжают попытки уничтожать гуманитарные штабы в регионе. Делают они это, по словам Рогова, еще и с целью вызвать гуманитарный кризис.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220908/svo-1815289771.html

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