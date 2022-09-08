Рейтинг@Mail.ru
Киев начал "охоту" за бюллетенями, заявили в администрации Запорожья - РИА Новости, 08.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220908/zaporozhe-1815535011.html
Киев начал "охоту" за бюллетенями, заявили в администрации Запорожья
Киев начал "охоту" за бюллетенями, заявили в администрации Запорожья - РИА Новости, 08.09.2022
Киев начал "охоту" за бюллетенями, заявили в администрации Запорожья
Киевские власти начали "охоту" в Запорожской области за бюллетенями по голосованию за вхождение в состав России, заявил РИА Новости член главного совета... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T22:01
2022-09-08T22:01
специальная военная операция на украине
в мире
владимир рогов
запорожская область
россия
киев
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750820628_0:129:3072:1857_1920x0_80_0_0_4cba6e4ec9e7cfb9436796937b4d0421.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Киевские власти начали "охоту" в Запорожской области за бюллетенями по голосованию за вхождение в состав России, заявил РИА Новости член главного совета администрации региона, председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов."Украинские боевики начали организовывать атаки и подрывы штабов общественного движения "Мы вместе с Россией", выполняющего гуманитарную и волонтерскую миссию в регионе. Киевские власти считают, что в штабах хранятся бюллетени для проведения референдума, поэтому и объявили охоту за ними, чтобы сорвать народный плебисцит", - сказал Рогов.По его словам, несмотря на то, что бюллетени пока не утверждены и не отпечатаны, киевские власти продолжают попытки уничтожать гуманитарные штабы в регионе. Делают они это, по словам Рогова, еще и с целью вызвать гуманитарный кризис.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220908/svo-1815289771.html
запорожская область
россия
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750820628_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b7d6669d2e723e9c9101509ba2b25654.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир рогов, запорожская область, россия, киев, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Рогов, Запорожская область, Россия, Киев, Украина
22:01 08.09.2022
 
Киев начал "охоту" за бюллетенями, заявили в администрации Запорожья

Член администрации Запорожской области Рогов: Киевский режим начал "охоту" за бюллетенями

© Sputnik / Перейти в медиабанкИзбиратель голосует на выборах
Избиратель голосует на выборах
© Sputnik
Перейти в медиабанк
Избиратель голосует на выборах. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Киевские власти начали "охоту" в Запорожской области за бюллетенями по голосованию за вхождение в состав России, заявил РИА Новости член главного совета администрации региона, председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Украинские боевики начали организовывать атаки и подрывы штабов общественного движения "Мы вместе с Россией", выполняющего гуманитарную и волонтерскую миссию в регионе. Киевские власти считают, что в штабах хранятся бюллетени для проведения референдума, поэтому и объявили охоту за ними, чтобы сорвать народный плебисцит", - сказал Рогов.
По его словам, несмотря на то, что бюллетени пока не утверждены и не отпечатаны, киевские власти продолжают попытки уничтожать гуманитарные штабы в регионе. Делают они это, по словам Рогова, еще и с целью вызвать гуманитарный кризис.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
Арка освободителей на Площади Победы в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
00:52Специальная военная операция на Украине
Власти Запорожской области рассказали о последствиях теракта в Мелитополе
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир РоговЗапорожская областьРоссияКиевУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала