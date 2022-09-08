https://ria.ru/20220908/zaes-1815337800.html
Повреждения ЛЭП из-за обстрелов могут помешать работе ЗАЭС, заявили власти
Повреждения ЛЭП из-за обстрелов могут помешать работе ЗАЭС, заявили власти - РИА Новости, 08.09.2022
Повреждения ЛЭП из-за обстрелов могут помешать работе ЗАЭС, заявили власти
Постоянные повреждения ЛЭП в Запорожской области из-за обстрелов Киева приводят к скачкам напряжения, что может быть очень опасно для работы АЭС, заявил член... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T11:02
2022-09-08T11:02
2022-09-08T11:42
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Постоянные повреждения ЛЭП в Запорожской области из-за обстрелов Киева приводят к скачкам напряжения, что может быть очень опасно для работы АЭС, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее глава администрации Энергодара Александр Волга сообщил, что специальная комиссия примет в четверг решение о дальнейшем режиме работы Запорожской АЭС."Когда происходит перебитие линий электропередач, то резкий происходит скачок напряжения - это очень вредно и опасно для атомной станции. Слава Богу, автоматика срабатывает, и профессионалы на своем месте. Но это опасные эксперименты по отношению к безопасности атомной станции", - сказал Рогов в эфире радио "Комсомольская правда".
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В мире, Запорожская область, Запорожская АЭС, Киев
11:02 08.09.2022 (обновлено: 11:42 08.09.2022)
Повреждения ЛЭП из-за обстрелов могут помешать работе ЗАЭС, заявили власти
Член ВГА Рогов заявил, что повреждения ЛЭП из-за обстрелов ВСУ могут помешать работе ЗАЭС