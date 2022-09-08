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Повреждения ЛЭП из-за обстрелов могут помешать работе ЗАЭС, заявили власти - РИА Новости, 08.09.2022
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Повреждения ЛЭП из-за обстрелов могут помешать работе ЗАЭС, заявили власти
Повреждения ЛЭП из-за обстрелов могут помешать работе ЗАЭС, заявили власти - РИА Новости, 08.09.2022
Повреждения ЛЭП из-за обстрелов могут помешать работе ЗАЭС, заявили власти
Постоянные повреждения ЛЭП в Запорожской области из-за обстрелов Киева приводят к скачкам напряжения, что может быть очень опасно для работы АЭС, заявил член... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T11:02
2022-09-08T11:42
в мире
запорожская область
запорожская аэс
киев
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Постоянные повреждения ЛЭП в Запорожской области из-за обстрелов Киева приводят к скачкам напряжения, что может быть очень опасно для работы АЭС, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее глава администрации Энергодара Александр Волга сообщил, что специальная комиссия примет в четверг решение о дальнейшем режиме работы Запорожской АЭС."Когда происходит перебитие линий электропередач, то резкий происходит скачок напряжения - это очень вредно и опасно для атомной станции. Слава Богу, автоматика срабатывает, и профессионалы на своем месте. Но это опасные эксперименты по отношению к безопасности атомной станции", - сказал Рогов в эфире радио "Комсомольская правда".
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в мире, запорожская область, запорожская аэс, киев
В мире, Запорожская область, Запорожская АЭС, Киев
11:02 08.09.2022 (обновлено: 11:42 08.09.2022)
 
Повреждения ЛЭП из-за обстрелов могут помешать работе ЗАЭС, заявили власти

Член ВГА Рогов заявил, что повреждения ЛЭП из-за обстрелов ВСУ могут помешать работе ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Постоянные повреждения ЛЭП в Запорожской области из-за обстрелов Киева приводят к скачкам напряжения, что может быть очень опасно для работы АЭС, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Ранее глава администрации Энергодара Александр Волга сообщил, что специальная комиссия примет в четверг решение о дальнейшем режиме работы Запорожской АЭС.
"Когда происходит перебитие линий электропередач, то резкий происходит скачок напряжения - это очень вредно и опасно для атомной станции. Слава Богу, автоматика срабатывает, и профессионалы на своем месте. Но это опасные эксперименты по отношению к безопасности атомной станции", - сказал Рогов в эфире радио "Комсомольская правда".
Здание на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
09:32
На ЗАЭС остановили работу пятого энергоблока
 
В миреЗапорожская областьЗапорожская АЭСКиев
 
 
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