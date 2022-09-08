https://ria.ru/20220908/zaes-1815337800.html

Повреждения ЛЭП из-за обстрелов могут помешать работе ЗАЭС, заявили власти

Повреждения ЛЭП из-за обстрелов могут помешать работе ЗАЭС, заявили власти - РИА Новости, 08.09.2022

Повреждения ЛЭП из-за обстрелов могут помешать работе ЗАЭС, заявили власти

Постоянные повреждения ЛЭП в Запорожской области из-за обстрелов Киева приводят к скачкам напряжения, что может быть очень опасно для работы АЭС, заявил член... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T11:02

2022-09-08T11:02

2022-09-08T11:42

в мире

запорожская область

запорожская аэс

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812263525_0:45:3072:1773_1920x0_80_0_0_bdfb2ce73ee6f85c866f869767e8331b.jpg

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Постоянные повреждения ЛЭП в Запорожской области из-за обстрелов Киева приводят к скачкам напряжения, что может быть очень опасно для работы АЭС, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее глава администрации Энергодара Александр Волга сообщил, что специальная комиссия примет в четверг решение о дальнейшем режиме работы Запорожской АЭС."Когда происходит перебитие линий электропередач, то резкий происходит скачок напряжения - это очень вредно и опасно для атомной станции. Слава Богу, автоматика срабатывает, и профессионалы на своем месте. Но это опасные эксперименты по отношению к безопасности атомной станции", - сказал Рогов в эфире радио "Комсомольская правда".

https://ria.ru/20220908/zaes-1815318853.html

запорожская область

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, запорожская область, запорожская аэс, киев