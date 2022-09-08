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Министр энергетики России принял участие в открытии газовых сетей в Якутии
Министр энергетики России принял участие в открытии газовых сетей в Якутии - РИА Новости, 08.09.2022
Министр энергетики России принял участие в открытии газовых сетей в Якутии
Министр энергетики РФ Николай Шульгинов в ходе рабочего визита в Якутию принял участие в открытии внутрипоселковых газовых сетей в Бютейдяхе, сообщает глава... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T07:59
2022-09-08T07:59
2022-09-08T07:59
республика саха (якутия)
жкх
николай шульгинов
айсен николаев
россия
мегино-кангаласский улус
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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ЯКУТСК, 8 сен – РИА Новости. Министр энергетики РФ Николай Шульгинов в ходе рабочего визита в Якутию принял участие в открытии внутрипоселковых газовых сетей в Бютейдяхе, сообщает глава региона Айсен Николаев в Telegram.Шульгинов прибыл в Якутию в четверг.По словам Николаева, Бютейдях - первый наслег Мегино-Кангаласского улуса, который в свое время начал участвовать в программе социальной газификации. "И сегодня уже газифицированы 150 домов. К 220 земельным участкам села введены газопроводы-вводы. Таким образом, созданы все условия для полной газификации Бютейдяха. Это стало возможным благодаря поручению Президента нашей страны Владимира Владимировича Путина по социальной газификации. Вдвойне радостно, что это событие совпало с 55-летием газификации республики и 100-летием Якутии", - отметил он.В программе пребывания главы Минэнерго России также участие в запуске двух объектов электроснабжения: подстанции 220 "КС-1" и подстанции 220 кВ "Налдинская", а также заседание правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения.
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жкх, николай шульгинов, айсен николаев, россия, мегино-кангаласский улус, министерство энергетики рф (минэнерго россии), общество
Республика Саха (Якутия), ЖКХ, Николай Шульгинов, Айсен Николаев, Россия, Мегино-Кангаласский улус, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Общество
Министр энергетики России принял участие в открытии газовых сетей в Якутии
Министр энергетики России принял участие в открытии газовых сетей в селе Бютейдях в Якутии