https://ria.ru/20220908/velikobritaniya-1815292972.html

Менее четверти британцев считают, что Трасс будет работать лучше Джонсона

Менее четверти британцев считают, что Трасс будет работать лучше Джонсона - РИА Новости, 08.09.2022

Менее четверти британцев считают, что Трасс будет работать лучше Джонсона

Менее четверти граждан Великобритании считают, что новый премьер-министр страны Лиз Трасс справится со своей работой лучше, чем ее предшественник Борис Джонсон, РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T01:43

2022-09-08T01:43

2022-09-08T01:43

в мире

лиз трасс

борис джонсон

кир стармер

великобритания

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Менее четверти граждан Великобритании считают, что новый премьер-министр страны Лиз Трасс справится со своей работой лучше, чем ее предшественник Борис Джонсон, следует из опроса, проведенного компанией YouGov для газеты Times."Опрос YouGov показывает, что новому премьер-министру еще предстоит добиться успеха: только 23% избирателей считают, что она (Трасс) справится с работой лучше, чем ее предшественник Борис Джонсон", - пишет газета.Согласно данным опроса, 23% британских избирателей считают, что новый премьер-министр Великобритании, скорее всего, покажет себя хуже Джонсона. При этом 40% избирателей полагают, что Трасс на новом посту будет справляться "почти так же", как он.При этом только 18% избирателей считают, что у нового премьер-министра "есть правильная политика" в области энергетики, 38% считают, что таковой у нее нет. Затруднились с ответом на вопрос о политике Трасс в области энергетики 44% респондентов.Кроме того, на вопрос "Кто из перечисленных ниже, по вашему мнению, был бы лучшим премьер-министром?" 25% респондентов ответили в пользу Трасс и 32% - в пользу лидера лейбористской партии Кира Стармера.Ранее опрос YouGov показал, что половина британцев недовольны тем, что Лиз Трасс станет новым премьер-министром Великобритании, очень рады ее избранию были лишь 4%.Опрос проводился 6-7 сентября. Статистическая погрешность и количество опрошенных не указаны.

https://ria.ru/20220907/elizaveta-1814993718.html

https://ria.ru/20220907/trass-1815067554.html

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в мире, лиз трасс, борис джонсон, кир стармер, великобритания