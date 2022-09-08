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Менее четверти британцев считают, что Трасс будет работать лучше Джонсона - РИА Новости, 08.09.2022
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Менее четверти британцев считают, что Трасс будет работать лучше Джонсона
Менее четверти британцев считают, что Трасс будет работать лучше Джонсона - РИА Новости, 08.09.2022
Менее четверти британцев считают, что Трасс будет работать лучше Джонсона
Менее четверти граждан Великобритании считают, что новый премьер-министр страны Лиз Трасс справится со своей работой лучше, чем ее предшественник Борис Джонсон, РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T01:43
2022-09-08T01:43
в мире
лиз трасс
борис джонсон
кир стармер
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Менее четверти граждан Великобритании считают, что новый премьер-министр страны Лиз Трасс справится со своей работой лучше, чем ее предшественник Борис Джонсон, следует из опроса, проведенного компанией YouGov для газеты Times."Опрос YouGov показывает, что новому премьер-министру еще предстоит добиться успеха: только 23% избирателей считают, что она (Трасс) справится с работой лучше, чем ее предшественник Борис Джонсон", - пишет газета.Согласно данным опроса, 23% британских избирателей считают, что новый премьер-министр Великобритании, скорее всего, покажет себя хуже Джонсона. При этом 40% избирателей полагают, что Трасс на новом посту будет справляться "почти так же", как он.При этом только 18% избирателей считают, что у нового премьер-министра "есть правильная политика" в области энергетики, 38% считают, что таковой у нее нет. Затруднились с ответом на вопрос о политике Трасс в области энергетики 44% респондентов.Кроме того, на вопрос "Кто из перечисленных ниже, по вашему мнению, был бы лучшим премьер-министром?" 25% респондентов ответили в пользу Трасс и 32% - в пользу лидера лейбористской партии Кира Стармера.Ранее опрос YouGov показал, что половина британцев недовольны тем, что Лиз Трасс станет новым премьер-министром Великобритании, очень рады ее избранию были лишь 4%.Опрос проводился 6-7 сентября. Статистическая погрешность и количество опрошенных не указаны.
https://ria.ru/20220907/elizaveta-1814993718.html
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в мире, лиз трасс, борис джонсон, кир стармер, великобритания
В мире, Лиз Трасс, Борис Джонсон, Кир Стармер, Великобритания
01:43 08.09.2022
 
Менее четверти британцев считают, что Трасс будет работать лучше Джонсона

Times: Менее четверти британцев считают, что Трасс покажет себя на посту лучше Джонсона

© AP Photo / Alberto PezzaliНовый лидер Консервативной партии и избранный премьер-министр Великобритании Лиз Трасс
Новый лидер Консервативной партии и избранный премьер-министр Великобритании Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© AP Photo / Alberto Pezzali
Новый лидер Консервативной партии и избранный премьер-министр Великобритании Лиз Трасс. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Менее четверти граждан Великобритании считают, что новый премьер-министр страны Лиз Трасс справится со своей работой лучше, чем ее предшественник Борис Джонсон, следует из опроса, проведенного компанией YouGov для газеты Times.
"Опрос YouGov показывает, что новому премьер-министру еще предстоит добиться успеха: только 23% избирателей считают, что она (Трасс) справится с работой лучше, чем ее предшественник Борис Джонсон", - пишет газета.
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Согласно данным опроса, 23% британских избирателей считают, что новый премьер-министр Великобритании, скорее всего, покажет себя хуже Джонсона. При этом 40% избирателей полагают, что Трасс на новом посту будет справляться "почти так же", как он.
При этом только 18% избирателей считают, что у нового премьер-министра "есть правильная политика" в области энергетики, 38% считают, что таковой у нее нет. Затруднились с ответом на вопрос о политике Трасс в области энергетики 44% респондентов.
Кроме того, на вопрос "Кто из перечисленных ниже, по вашему мнению, был бы лучшим премьер-министром?" 25% респондентов ответили в пользу Трасс и 32% - в пользу лидера лейбористской партии Кира Стармера.
Ранее опрос YouGov показал, что половина британцев недовольны тем, что Лиз Трасс станет новым премьер-министром Великобритании, очень рады ее избранию были лишь 4%.
Опрос проводился 6-7 сентября. Статистическая погрешность и количество опрошенных не указаны.
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