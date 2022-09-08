https://ria.ru/20220908/ugol-1815371960.html
Украина запретила экспорт коксующегося угля
Украина запретила экспорт коксующегося угля - РИА Новости, 08.09.2022
Украина запретила экспорт коксующегося угля
Кабмин Украины запретил экспорт коксующегося угля для обеспечения подготовки и прохождения предстоящего отопительного сезона, сообщили в министерстве... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T12:28
2022-09-08T12:28
2022-09-08T12:28
экономика
украина
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Кабмин Украины запретил экспорт коксующегося угля для обеспечения подготовки и прохождения предстоящего отопительного сезона, сообщили в министерстве энергетики."Кабинет министров Украины принял постановление… Оно предусматривает внесение коксующегося угля в перечень товаров, экспорт которых запрещен. Это решение было принято с целью обеспечения надлежащей подготовки и прохождения отопительного сезона, в частности накопления достаточных запасов топлива для тепловой генерации", - говорится в сообщении минэнерго в соцсетях.
https://ria.ru/20220608/ukraina-1793873517.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, украина
Украина запретила экспорт коксующегося угля
Правительство Украины приняло постановление о запрете экспорта коксующегося угля
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Кабмин Украины запретил экспорт коксующегося угля для обеспечения подготовки и прохождения предстоящего отопительного сезона, сообщили в министерстве энергетики.
"Кабинет министров Украины принял постановление… Оно предусматривает внесение коксующегося угля в перечень товаров, экспорт которых запрещен. Это решение было принято с целью обеспечения надлежащей подготовки и прохождения отопительного сезона, в частности накопления достаточных запасов топлива для тепловой генерации", - говорится в сообщении минэнерго в соцсетях.