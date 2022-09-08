https://ria.ru/20220908/ubiystvo-1815399144.html

Жительница Воронежа убила дочь и отнесла ее на могилу родственника

Жительница Воронежа убила дочь и отнесла ее на могилу родственника - РИА Новости, 08.09.2022

Жительница Воронежа убила дочь и отнесла ее на могилу родственника

СК возбудил дело об убийстве ребенка в отношении жительницы Воронежа, которая ударила месячную дочь по голове, а затем отнесла умершую девочку на кладбище на... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T13:41

2022-09-08T13:41

2022-09-08T13:41

происшествия

воронеж

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОРОНЕЖ, 8 сен - РИА Новости. СК возбудил дело об убийстве ребенка в отношении жительницы Воронежа, которая ударила месячную дочь по голове, а затем отнесла умершую девочку на кладбище на могилу своего родственника, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по региону.Информация о случившемся появилась утром в Telegram-каналах, вызвав широкий резонанс. Сообщалось, что в полицию обратилась женщина, которая 3 сентября ударила дочку по голове, а когда девочка умерла, замотала ее тело в ткань и закопала в могиле отца на Лесном кладбище."По предварительным данным, 3 сентября 2022 года в Воронеже женщина, будучи недовольной громким плачем и беспокойным поведением своей месячной дочери, ударила ее рукой по голове. Через два дня девочка скончалась от полученных телесных повреждений", - информирует следствие. Причиной смерти ребенка, предварительно, стала черепно-мозговая травма."Опасаясь привлечения к ответственности, женщина в целях сокрытия содеянного отнесла тело ребенка на могилу родственника, захороненного на одном из кладбищ Воронежа. Однако в последующем добровольно сообщила о совершенном преступлении в полицию", - говорится в сообщении.В отношении 24-летней женщины возбуждено дело об убийстве малолетнего. Подозреваемая задержана, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании ей меры пресечения. Следователями устанавливаются все обстоятельства преступления. Также будет дана надлежащая правовая оценка условиям содержания младенца в семье, а также действиям сотрудников органов системы профилактики.

https://ria.ru/20220825/kriminal-1811895775.html

https://ria.ru/20211015/depressiya-1754594864.html

воронеж

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, воронеж, россия, следственный комитет россии (ск рф)