Трамп опасался уничтожения связанных с Россией документов, пишут СМИ
Rolling Stone: Трамп опасался уничтожения демократами связанных с Россией документов
© AP Photo / Mary AltafferДональд Трамп выступает на митинге в Уилкс-Барре, штат Пенсильвания
© AP Photo / Mary Altaffer
Дональд Трамп выступает на митинге в Уилкс-Барре, штат Пенсильвания. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. Бывший американский президент Дональд Трамп перед уходом с поста главы государства опасался уничтожения новой администрацией США документов, связанных с Россией и свидетельствующих о якобы наличии заговора против него, сообщает журнал Rolling Stone со ссылкой на источники.
По данным издания, Трамп в последние дни президентства говорил своим помощникам о необходимости сохранить определенные документы, связанные с Россией, с тем чтобы "враги" их не уничтожили. Отмечается, что речь идет о материалах, связанных с расследованием якобы вмешательства России в выборы 2016 года. Трамп и его команда настаивали на рассекречивании этих документов, полагая, что разоблачат тем самым заговор "глубинного государства", пишет издание.
По словам неназванных собеседников издания, Трамп в беседе с несколькими людьми, в том числе работающими в Белом доме, выражал опасения, что администрация демократа Джо Байдена может уничтожить "доказательства" того, что с ним якобы поступали несправедливо.
Журнал подчеркивает, что Трамп не раскрывал подробностей касательно документов, изъятых в августе в его поместье Мар-а-Лаго агентами ФБР. Отмечается, что неясно, были ли они связаны с Россией или с расследованием якобы вмешательства в выборы. При этом как Трамп, так и бывший директор национальной разведки Джон Рэтклифф ранее "намекнули", что среди материалов, которые искало ФБР, были связанные с РФ документы, говорится в публикации.
После президентских выборов 2016 года власти США вели расследование якобы имевших место связей штаба Трампа с Россией. В РФ отвергают обвинения во вмешательстве в американские выборы.
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