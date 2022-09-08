https://ria.ru/20220908/tramp-1815423472.html

Трамп опасался уничтожения связанных с Россией документов, пишут СМИ

Трамп опасался уничтожения связанных с Россией документов, пишут СМИ - РИА Новости, 08.09.2022

Трамп опасался уничтожения связанных с Россией документов, пишут СМИ

Бывший американский президент Дональд Трамп перед уходом с поста главы государства опасался уничтожения новой администрацией США документов, связанных с Россией РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T15:13

2022-09-08T15:13

2022-09-08T15:13

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ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. Бывший американский президент Дональд Трамп перед уходом с поста главы государства опасался уничтожения новой администрацией США документов, связанных с Россией и свидетельствующих о якобы наличии заговора против него, сообщает журнал Rolling Stone со ссылкой на источники.По данным издания, Трамп в последние дни президентства говорил своим помощникам о необходимости сохранить определенные документы, связанные с Россией, с тем чтобы "враги" их не уничтожили. Отмечается, что речь идет о материалах, связанных с расследованием якобы вмешательства России в выборы 2016 года. Трамп и его команда настаивали на рассекречивании этих документов, полагая, что разоблачат тем самым заговор "глубинного государства", пишет издание.По словам неназванных собеседников издания, Трамп в беседе с несколькими людьми, в том числе работающими в Белом доме, выражал опасения, что администрация демократа Джо Байдена может уничтожить "доказательства" того, что с ним якобы поступали несправедливо.Журнал подчеркивает, что Трамп не раскрывал подробностей касательно документов, изъятых в августе в его поместье Мар-а-Лаго агентами ФБР. Отмечается, что неясно, были ли они связаны с Россией или с расследованием якобы вмешательства в выборы. При этом как Трамп, так и бывший директор национальной разведки Джон Рэтклифф ранее "намекнули", что среди материалов, которые искало ФБР, были связанные с РФ документы, говорится в публикации.После президентских выборов 2016 года власти США вели расследование якобы имевших место связей штаба Трампа с Россией. В РФ отвергают обвинения во вмешательстве в американские выборы.

https://ria.ru/20220908/tramp-1815299946.html

https://ria.ru/20220904/veschi-1814297486.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, дональд трамп, джо байден, федеральное бюро расследований сша, россия