https://ria.ru/20220908/tpu-1815210538.html

Ученые создают средство для высокоточной диагностики рака

Ученые создают средство для высокоточной диагностики рака - РИА Новости, 08.09.2022

Ученые создают средство для высокоточной диагностики рака

Высокоэффективный препарат для диагностики рака на основе молекул белков аффибоди разрабатывают Ученые Национального исследовательского Томского... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T09:00

2022-09-08T09:00

2022-09-08T09:00

наука

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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Высокоэффективный препарат для диагностики рака на основе молекул белков аффибоди разрабатывают Ученые Национального исследовательского Томского политехнического университета (ТПУ) совместно с коллегами из Швеции. Исследователи утверждают, средство будет безвредным и значительно более точным, чем имеющиеся аналоги. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.По словам ученых, они модернизируют одну из самых современных систем скрининга онкологических заболеваний – радионуклидную диагностику. Это лучевое исследование организма при введении в кровь препаратов из специальных таргетных молекул (радиофармацевтические препараты, РФП), которые помечают раковые клетки.Разработчики из ТПУ изучают возможность использовать в качестве основы РФП альтернативные каркасные белки аффибоди, которые продуцируют их коллеги из Уппсальского университета (Швеция). В пресс-службе подчеркнули, что молекулы этих альтернативных белков в десятки раз меньше используемых ранее соединений.Благодаря этому в процессе диагностики они будут действовать значительно быстрее и точнее.К тому же аффибоди вызывают минимальный иммунный ответ в организме, что практически исключает опасность побочных эффектов, обратил внимание ученый. Российские и шведские специалисты уже провели совместные доклинические исследования на способность аффибоди выявлять специфические рецепторы рака молочной железы. Разработка готовится к выходу на стадию клинических испытаний, которые будет проходить в Томске.На сегодняшний день в ТПУ занимаются испытаниями альтернативного каркасного белка на клетках и лабораторных животных. По итогам они ожидают точные данные о пригодности аффибоди в качестве основы для радиофармпрепарата.Другим направлением совместной работы со шведами станет изучение свойств каркасного белка - ингибитора иммунных контрольных точек, позволяющих опухоли скрываться от иммунитета."Рост опухоли связан с тем, что она останавливает иммунный ответ и не позволяет иммунитету атаковать и уничтожать раковые клетки. Как только опухоль научилась "обманывать" иммунитет, она развивается дальше. Сейчас коллеги из Швеции создают специфичные молекулы, направленные на детекцию рецепторов, которые экспрессируются на быстро растущих опухолях, что позволяет им обходить контрольные точки", – пояснил Плотников.Ученые ТПУ подчеркнули, что в научно-исследовательском центре вуза "Онкотераностика" проводится полный комплекс биотехнологических исследований для создания средств диагностики рака. В случае получения достоверных и проверенных результатов университет передаст их индустриальным партнерам для серийного производства радиофармпрепаратов на основе аффибоди.Исследования проводятся в рамках программы "Приоритет 2030". Томский политехнический университет – участник программы Минобрнауки России "Приоритет-2030" по треку "Исследовательское лидерство". В программе развития ТПУ заложены три стратегических проекта – "Энергия будущего", "Инженерия здоровья" и "Новое инженерное образование".Результаты исследования представлены на Международной научно-практической конференции "Физико-технические проблемы в науке, промышленности и медицине", открывшейся на днях в Томском политехе.Конференция приурочена к празднованию 55-летия исследовательского ядерного реактора ТПУ.

https://ria.ru/20220723/rak-1804328115.html

https://ria.ru/20220802/tpu-1806441351.html

https://ria.ru/20220809/tpu-1807971259.html

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