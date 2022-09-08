Рейтинг@Mail.ru
Свыше девяти тысяч абонентов обесточено в ДНР из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 08.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220908/svo-1815303289.html
Свыше девяти тысяч абонентов обесточено в ДНР из-за обстрелов ВСУ
Свыше девяти тысяч абонентов обесточено в ДНР из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 08.09.2022
Свыше девяти тысяч абонентов обесточено в ДНР из-за обстрелов ВСУ
Свыше девяти тысяч абонентов остались без электроснабжения в Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщило... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T07:46
2022-09-08T07:46
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/13/1796535949_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_7255e3b48f58f1cb34bcf4ec6744cd91.jpg
ДОНЕЦК, 8 сен – РИА Новости. Свыше девяти тысяч абонентов остались без электроснабжения в Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщило министерство угля и энергетики республики."По состоянию на 7.00 8 сентября на территории Донецкой Народной Республики обесточено 133 трансформаторных подстанции, 9218 бытовых абонентов", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/13/1796535949_233:0:2962:2047_1920x0_80_0_0_5dac7fa70758cd4600de878f212ddd72.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, жкх, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Донецкая Народная Республика
07:46 08.09.2022
 
Свыше девяти тысяч абонентов обесточено в ДНР из-за обстрелов ВСУ

Минугля ДНР заявило, что более девяти тысяч абонентов обесточено из-за обстрелов ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЭлектромонтеры восстанавливают линию электропередач
Электромонтеры восстанавливают линию электропередач - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Электромонтеры восстанавливают линию электропередач. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 8 сен – РИА Новости. Свыше девяти тысяч абонентов остались без электроснабжения в Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщило министерство угля и энергетики республики.
"По состоянию на 7.00 8 сентября на территории Донецкой Народной Республики обесточено 133 трансформаторных подстанции, 9218 бытовых абонентов", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖКХДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала