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Свыше девяти тысяч абонентов обесточено в ДНР из-за обстрелов ВСУ

Свыше девяти тысяч абонентов обесточено в ДНР из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 08.09.2022

Свыше девяти тысяч абонентов обесточено в ДНР из-за обстрелов ВСУ

Свыше девяти тысяч абонентов остались без электроснабжения в Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщило... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T07:46

2022-09-08T07:46

2022-09-08T07:46

специальная военная операция на украине

в мире

жкх

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 8 сен – РИА Новости. Свыше девяти тысяч абонентов остались без электроснабжения в Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщило министерство угля и энергетики республики."По состоянию на 7.00 8 сентября на территории Донецкой Народной Республики обесточено 133 трансформаторных подстанции, 9218 бытовых абонентов", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, жкх, донецкая народная республика