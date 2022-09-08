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Свыше девяти тысяч абонентов обесточено в ДНР из-за обстрелов ВСУ
Свыше девяти тысяч абонентов обесточено в ДНР из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 08.09.2022
Свыше девяти тысяч абонентов обесточено в ДНР из-за обстрелов ВСУ
Свыше девяти тысяч абонентов остались без электроснабжения в Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщило... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T07:46
2022-09-08T07:46
2022-09-08T07:46
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 8 сен – РИА Новости. Свыше девяти тысяч абонентов остались без электроснабжения в Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщило министерство угля и энергетики республики."По состоянию на 7.00 8 сентября на территории Донецкой Народной Республики обесточено 133 трансформаторных подстанции, 9218 бытовых абонентов", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, жкх, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Донецкая Народная Республика
Свыше девяти тысяч абонентов обесточено в ДНР из-за обстрелов ВСУ
Минугля ДНР заявило, что более девяти тысяч абонентов обесточено из-за обстрелов ВСУ