https://ria.ru/20220908/spisok-1815334440.html

В Китае опубликован список топ-500 предприятий страны 2022 года

В Китае опубликован список топ-500 предприятий страны 2022 года - РИА Новости, 08.09.2022

В Китае опубликован список топ-500 предприятий страны 2022 года

Список 500 крупнейших китайских предприятий за 2022 год был опубликован Китайской конфедерацией предприятий и Китайской ассоциацией директоров предприятий. РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T10:58

2022-09-08T10:58

2022-09-08T10:58

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МОСКВА, 8 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Список 500 крупнейших китайских предприятий за 2022 год был опубликован Китайской конфедерацией предприятий и Китайской ассоциацией директоров предприятий.Согласно опубликованному списку, 500 крупнейших предприятий Китая сообщили о быстром росте доходов и прибыли в 2021 году.Их совокупные доходы в 2021 году составили 102,48 триллиона юаней /14,83 триллиона долларов), что на 14,08% больше, чем в 2020 году. Впервые данный показатель превысил отметку в 100 триллионов юаней.Чистая прибыль вышеупомянутых предприятий достигла 4,46 триллиона юаней, что на 9,63% больше, чем у компаний, включенных в список 2021 года. Темпы роста прибыли предприятий ускорились по сравнению с показателем в 4,59%, зарегистрированным в 2020 году.Китайская национальная корпорация электросети (State Grid Corporation of China) с операционной выручкой в 2,97 триллиона юаней в 2021 году возглавила список. За ней следуют Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) и Китайская нефтехимическая корпорация (Sinopec).В планах предприятий НИОКР занимают важное место. Их расходы в этой области составили 1,45 триллиона юаней, в то время как коэффициент интенсивности НИОКР достиг 1,81%, что на 0,04 п.п. больше, чем годом ранее.

https://ria.ru/20220830/vyruchka-1813227462.html

китай

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, экономика