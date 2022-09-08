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В Китае опубликован список топ-500 предприятий страны 2022 года
В Китае опубликован список топ-500 предприятий страны 2022 года - РИА Новости, 08.09.2022
В Китае опубликован список топ-500 предприятий страны 2022 года
Список 500 крупнейших китайских предприятий за 2022 год был опубликован Китайской конфедерацией предприятий и Китайской ассоциацией директоров предприятий. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T10:58
2022-09-08T10:58
2022-09-08T10:58
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МОСКВА, 8 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Список 500 крупнейших китайских предприятий за 2022 год был опубликован Китайской конфедерацией предприятий и Китайской ассоциацией директоров предприятий.Согласно опубликованному списку, 500 крупнейших предприятий Китая сообщили о быстром росте доходов и прибыли в 2021 году.Их совокупные доходы в 2021 году составили 102,48 триллиона юаней /14,83 триллиона долларов), что на 14,08% больше, чем в 2020 году. Впервые данный показатель превысил отметку в 100 триллионов юаней.Чистая прибыль вышеупомянутых предприятий достигла 4,46 триллиона юаней, что на 9,63% больше, чем у компаний, включенных в список 2021 года. Темпы роста прибыли предприятий ускорились по сравнению с показателем в 4,59%, зарегистрированным в 2020 году.Китайская национальная корпорация электросети (State Grid Corporation of China) с операционной выручкой в 2,97 триллиона юаней в 2021 году возглавила список. За ней следуют Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) и Китайская нефтехимическая корпорация (Sinopec).В планах предприятий НИОКР занимают важное место. Их расходы в этой области составили 1,45 триллиона юаней, в то время как коэффициент интенсивности НИОКР достиг 1,81%, что на 0,04 п.п. больше, чем годом ранее.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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китай, экономика
Россия-Китай: Главное, Китай, Экономика
МОСКВА, 8 сен - Проект "Россия-Китай: Главное"
. Список 500 крупнейших китайских предприятий за 2022 год был опубликован Китайской конфедерацией предприятий и Китайской ассоциацией директоров предприятий.
Согласно опубликованному списку, 500 крупнейших предприятий Китая
сообщили о быстром росте доходов и прибыли в 2021 году.
Их совокупные доходы в 2021 году составили 102,48 триллиона юаней /14,83 триллиона долларов), что на 14,08% больше, чем в 2020 году. Впервые данный показатель превысил отметку в 100 триллионов юаней.
Чистая прибыль вышеупомянутых предприятий достигла 4,46 триллиона юаней, что на 9,63% больше, чем у компаний, включенных в список 2021 года. Темпы роста прибыли предприятий ускорились по сравнению с показателем в 4,59%, зарегистрированным в 2020 году.
Китайская национальная корпорация электросети (State Grid Corporation of China) с операционной выручкой в 2,97 триллиона юаней в 2021 году возглавила список. За ней следуют Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) и Китайская нефтехимическая корпорация (Sinopec).
В планах предприятий НИОКР занимают важное место. Их расходы в этой области составили 1,45 триллиона юаней, в то время как коэффициент интенсивности НИОКР достиг 1,81%, что на 0,04 п.п. больше, чем годом ранее.