https://ria.ru/20220908/spetsoperatsiya-1815540456.html

Спецоперация, 8 сентября: провал наступления Киева на юге

Спецоперация, 8 сентября: провал наступления Киева на юге - РИА Новости, 08.09.2022

Спецоперация, 8 сентября: провал наступления Киева на юге

В свете провала наступления украинских военных на николаево-криворожском направлении им пришлось отказаться от атак, а гражданские больницы срочно... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T22:41

2022-09-08T22:41

2022-09-08T22:41

специальная военная операция на украине

энтони блинкен

джо байден

марк милли

киев

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харьковская область

министерство обороны сша

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. В свете провала наступления украинских военных на николаево-криворожском направлении им пришлось отказаться от атак, а гражданские больницы срочно переоборудуются в госпитали для раненых боевиков, сообщило Минобороны России.На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен приехал в Киев с необъявленным визитом, а американский президент Джо Байден одобрил выделение Украине нового пакета "военной помощи" на 675 миллионов долларов.Ход спецоперацииМинобороны России сообщило, что ВКС, ракетные войска и артиллерия продолжают наносить высокоточные удары по подразделениям и резервам украинских войск.По данным МО РФ, поражены пункты управления украинской 63-й механизированной бригады в районе Березнеговатого в Николаевской области, живая сила и военная техника 46-й аэромобильной, 57-й мотопехотной и 28-й механизированной бригад в районах населенных пунктов Сухой Ставок, Петровское, урочища Плотницкое Херсонской области, Мураховка и Терновые Поды Николаевской области.Российские военные отмечают, что ПВО сбила 13 беспилотников, перехвачены в воздухе 19 снарядов реактивных систем залпового огня, в том числе 16 - HIMARS.Глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что за шесть месяцев украинские силы потеряли "тысячи-десятки тысяч убитыми и ранеными".Новые украинские обстрелыГлава администрации Каховского района Владимир Леонтьев сообщил РИА Новости, что шесть человек пострадали от ракетного обстрела украинскими войсками центра города Новая Каховка.Власти Энергодара сообщили РИА Новости, что дрон-камикадзе с бомбой упал на крышу одного из зданий администрации города, началось возгорание. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в Энергодаре задержали корректировщика, наводившего дрон на это здание.Глава администрации освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев заявил об эвакуации женщин и детей Купянска и Купянского района из-за постоянных обстрелов со стороны украинских военных. В администрации региона пояснили, что централизованной эвакуации жителей Купянского района не будет, а для желающих уехать в безопасное место организован "зеленый коридор".Также пресс-служба администрации региона Харьковской области заявила, что в регион входят резервные соединения вооруженных сил, по всей линии соприкосновения продолжаются бои.Председатель совета министров области Андрей Алексеенко отметил, что населенные пункты Балаклея и Шевченко остаются под контролем российских войск и военно-гражданских властей. Ганчев отметил, что украинские войска попытались взять Балаклею в кольцо, но были отброшены.Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что вступил в контакт с российской и украинской сторонами и рассчитывает обсудить план по обеспечению безопасности на Запорожской АЭС в ближайшие две недели."Идея состоит в том, чтобы сказать русским и украинцам: вы принципиально согласны с тем, что станцию нельзя атаковать? Так что давайте заключим простое соглашение по защите, фактически "санктуаризации" (неприкосновенности) станции".ЮгПоявились новые гражданские жертвы от мин, установленных украинскими силовиками. В Мариуполе во время уборки территории металлургического комбината имени Ильича на взрывоопасном предмете подорвались четыре сотрудника предприятия.Минобороны РФ сообщило, что российские военные спасли жизнь подорвавшемуся на украинской мине в Херсонской области итальянскому журналисту Маттиа Сорби, работавшему с украинской стороны.Киевские власти в срочном порядке переоснащают больницу в Запорожье в военный госпиталь на 200 коек, происходит это на фоне провала попыток наступления украинских войск, рассказал РИА Новости сотрудник российских силовых структур, ссылаясь на полученную от их источников среди украинских военных информацию.На николаево-криворожском направлении из-за больших потерь в подразделениях, составлявших основу ударной группировки киевских войск, они не смогли возобновить попыток наступления, сообщили в Минобороны РФ.Новая "помощь" Киеву от СШАБлинкен прибыл с необъявленным визитом в Киев. По сообщению офиса Владимира Зеленского, они обсудили наращивание "оборонной поддержки" Украины и важность запуска программы "ленд-лиза".В этот же день Пентагон сообщил, что Байден одобрил выделение Украине нового пакета "военной помощи" на 675 миллионов долларов. Среди прочего в него войдут внедорожники Humvee, боеприпасы для артиллерии, 105-миллиметровые гаубицы, противорадиолокационные ракеты HARM, реактивные снаряды GMLRS, противотанковые системы и стрелковое оружие.В Пентагоне сообщили, что Украине переданы управляемые снаряды Excalibur с GPS-наведением - самые точные американские артиллерийские снаряды.

https://ria.ru/20220908/blokada-1815517916.html

https://ria.ru/20220908/zaporozhe-1815535011.html

https://ria.ru/20220908/televeschanie-1815414583.html

https://ria.ru/20220908/ssha-1815511164.html

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