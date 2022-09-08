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Эксперт: наращивание экономического сотрудничества усилит ШОС - РИА Новости, 08.09.2022
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Эксперт: наращивание экономического сотрудничества усилит ШОС
Эксперт: наращивание экономического сотрудничества усилит ШОС - РИА Новости, 08.09.2022
Эксперт: наращивание экономического сотрудничества усилит ШОС
Наращивание экономического сотрудничества в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) будет способствовать социально-экономической стабильности... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T13:55
2022-09-08T13:55
россия-китай: главное
китай
шос
россия
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МОСКВА, 8 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Наращивание экономического сотрудничества в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) будет способствовать социально-экономической стабильности стран-участниц, заявил заведующий cектором экономики и политики Китая Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук Сергей Луконин."Развитие экономической повестки будет способствовать укреплению взаимодействия между странами, которые входят в ШОС, и содействовать обеспечению их социально-экономической стабильности", - подчеркнул Луконин.Эксперт ожидает, что скоро в рамках ШОС появятся новые направления сотрудничества, связанные с экономикой и финансами. "Важно работать над созданием платежных систем и механизмов взаимодействия банковских сфер государств ШОС, а также расширить торгово-экономическое сотрудничество", - считает Луконин.По словам собеседника агентства "Синьхуа", сегодня ШОС представляет реальную альтернативу западному миропорядку. "У незападных стран в лице ШОС появляется выбор, по какому пути развиваться дальше и с кем сотрудничать", - отметил Луконин.Заседание Совета глав государств-членов ШОС состоится 15-16 сентября в Самарканде (Узбекистан).
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китай, шос, россия
Россия-Китай: Главное, Китай, ШОС, Россия
13:55 08.09.2022
 

Эксперт: наращивание экономического сотрудничества усилит ШОС

© РИА Новости / Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкПодготовка к совещанию председателей верховных судов государств-членов ШОС
Подготовка к совещанию председателей верховных судов государств-членов ШОС - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Евгений Биятов
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Подготовка к совещанию председателей верховных судов государств-членов ШОС
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МОСКВА, 8 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Наращивание экономического сотрудничества в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) будет способствовать социально-экономической стабильности стран-участниц, заявил заведующий cектором экономики и политики Китая Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук Сергей Луконин.
"Развитие экономической повестки будет способствовать укреплению взаимодействия между странами, которые входят в ШОС, и содействовать обеспечению их социально-экономической стабильности", - подчеркнул Луконин.
Участники Китайской международной ярмарки торговли услугами в Пекине - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
7 сентября, 15:43Россия-Китай: Главное
Китай продолжит укреплять международное сотрудничество в торговле услугами
Эксперт ожидает, что скоро в рамках ШОС появятся новые направления сотрудничества, связанные с экономикой и финансами. "Важно работать над созданием платежных систем и механизмов взаимодействия банковских сфер государств ШОС, а также расширить торгово-экономическое сотрудничество", - считает Луконин.
По словам собеседника агентства "Синьхуа", сегодня ШОС представляет реальную альтернативу западному миропорядку. "У незападных стран в лице ШОС появляется выбор, по какому пути развиваться дальше и с кем сотрудничать", - отметил Луконин.
Заседание Совета глав государств-членов ШОС состоится 15-16 сентября в Самарканде (Узбекистан).
 
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