https://ria.ru/20220908/sotrudnichestvo-1815403538.html

Эксперт: наращивание экономического сотрудничества усилит ШОС

Эксперт: наращивание экономического сотрудничества усилит ШОС - РИА Новости, 08.09.2022

Эксперт: наращивание экономического сотрудничества усилит ШОС

Наращивание экономического сотрудничества в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) будет способствовать социально-экономической стабильности... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T13:55

2022-09-08T13:55

2022-09-08T13:55

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МОСКВА, 8 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Наращивание экономического сотрудничества в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) будет способствовать социально-экономической стабильности стран-участниц, заявил заведующий cектором экономики и политики Китая Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук Сергей Луконин."Развитие экономической повестки будет способствовать укреплению взаимодействия между странами, которые входят в ШОС, и содействовать обеспечению их социально-экономической стабильности", - подчеркнул Луконин.Эксперт ожидает, что скоро в рамках ШОС появятся новые направления сотрудничества, связанные с экономикой и финансами. "Важно работать над созданием платежных систем и механизмов взаимодействия банковских сфер государств ШОС, а также расширить торгово-экономическое сотрудничество", - считает Луконин.По словам собеседника агентства "Синьхуа", сегодня ШОС представляет реальную альтернативу западному миропорядку. "У незападных стран в лице ШОС появляется выбор, по какому пути развиваться дальше и с кем сотрудничать", - отметил Луконин.Заседание Совета глав государств-членов ШОС состоится 15-16 сентября в Самарканде (Узбекистан).

https://ria.ru/20220907/sotrudnichestvo-1815167052.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, шос, россия