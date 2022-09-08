https://ria.ru/20220908/soglashenie-1815331307.html

Владивосток и Себу подписали соглашение о дружбе и сотрудничестве

Владивосток и Себу подписали соглашение о дружбе и сотрудничестве - РИА Новости, 08.09.2022

Владивосток и Себу подписали соглашение о дружбе и сотрудничестве

В рамках VII Восточного экономического форума в администрации Владивостока состоялось подписание соглашения о дружбе и сотрудничестве между Владивостоком и... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T11:03

2022-09-08T11:03

2022-09-08T11:03

россия

фонд "росконгресс"

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

владивосток

себу

константин шестаков

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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. В рамках VII Восточного экономического форума в администрации Владивостока состоялось подписание соглашения о дружбе и сотрудничестве между Владивостоком и филиппинским городом Себу, сообщает Фонд Росконгресс, организатор форума.Подписание между мэрами городов Константином Шестаковым и Майклом Лопес Рама прошло в онлайн формате.Очно присутствовали генеральный консул посольства Республики Филиппины в РФ Роберт О. Феррер Мл, вице-консул посольства Республики Филиппины в РФ Кэтрин Алпай, заместитель главы администрации Владивостока Дарья Стегний, атташе посольства Республики Филиппины в РФ Кара Марианна Вида, почетный консул Республики Филиппины в городе Владивостоке Вадим Ветольский."Нас разделяет больше трех тысяч километров, однако расстояние совсем мало значит, когда речь заходит о дружбе. Хотелось бы наладить стабильные связи между нашими городами в самых разных областях, от социокультурной до экономической. Можно обмениваться детскими и студенческими делегациями, проводить совместные спортивные и культурные мероприятия, различные мастер-классы, особенно учитывая возможности современных информационных технологий, благодаря которым и стало возможным онлайн-подписание нашего соглашения", - сказал Шестаков.Также мэр Владивостока добавил, что в этом году исполнилось 46 лет с момента установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Филиппины. Российско-филиппинские отношения сегодня обладают потенциалом к дальнейшему углублению многопланового взаимодействия.В свою очередь, мэр Себу Майкл Лопес Рама выразил уверенность, что совместными усилиями удастся вывести сотрудничество на принципиально новый уровень, а документ соглашения будет способствовать реализации совместных проектов в разных областях.

https://ria.ru/20220907/kampus-1815163730.html

https://ria.ru/20220903/dfo-1814165705.html

россия

владивосток

себу

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Артем Смирнов

россия, фонд "росконгресс", восточный экономический форум — 2022 (вэф), владивосток, себу, константин шестаков