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Владивосток и Себу подписали соглашение о дружбе и сотрудничестве - РИА Новости, 08.09.2022
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Владивосток и Себу подписали соглашение о дружбе и сотрудничестве
Владивосток и Себу подписали соглашение о дружбе и сотрудничестве - РИА Новости, 08.09.2022
Владивосток и Себу подписали соглашение о дружбе и сотрудничестве
В рамках VII Восточного экономического форума в администрации Владивостока состоялось подписание соглашения о дружбе и сотрудничестве между Владивостоком и... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T11:03
2022-09-08T11:03
россия
фонд "росконгресс"
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
владивосток
себу
константин шестаков
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. В рамках VII Восточного экономического форума в администрации Владивостока состоялось подписание соглашения о дружбе и сотрудничестве между Владивостоком и филиппинским городом Себу, сообщает Фонд Росконгресс, организатор форума.Подписание между мэрами городов Константином Шестаковым и Майклом Лопес Рама прошло в онлайн формате.Очно присутствовали генеральный консул посольства Республики Филиппины в РФ Роберт О. Феррер Мл, вице-консул посольства Республики Филиппины в РФ Кэтрин Алпай, заместитель главы администрации Владивостока Дарья Стегний, атташе посольства Республики Филиппины в РФ Кара Марианна Вида, почетный консул Республики Филиппины в городе Владивостоке Вадим Ветольский."Нас разделяет больше трех тысяч километров, однако расстояние совсем мало значит, когда речь заходит о дружбе. Хотелось бы наладить стабильные связи между нашими городами в самых разных областях, от социокультурной до экономической. Можно обмениваться детскими и студенческими делегациями, проводить совместные спортивные и культурные мероприятия, различные мастер-классы, особенно учитывая возможности современных информационных технологий, благодаря которым и стало возможным онлайн-подписание нашего соглашения", - сказал Шестаков.Также мэр Владивостока добавил, что в этом году исполнилось 46 лет с момента установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Филиппины. Российско-филиппинские отношения сегодня обладают потенциалом к дальнейшему углублению многопланового взаимодействия.В свою очередь, мэр Себу Майкл Лопес Рама выразил уверенность, что совместными усилиями удастся вывести сотрудничество на принципиально новый уровень, а документ соглашения будет способствовать реализации совместных проектов в разных областях.
https://ria.ru/20220907/kampus-1815163730.html
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россия, фонд "росконгресс", восточный экономический форум — 2022 (вэф), владивосток, себу, константин шестаков
Россия, Фонд "Росконгресс", Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), Владивосток, Себу, Константин Шестаков
11:03 08.09.2022
 

Владивосток и Себу подписали соглашение о дружбе и сотрудничестве

© Фото : официальный сайт администрации Владивостока / Максим ДолбнинПодписание соглашения о дружбе и сотрудничестве между Владивостоком и филиппинским городом Себу
Подписание соглашения о дружбе и сотрудничестве между Владивостоком и филиппинским городом Себу - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© Фото : официальный сайт администрации Владивостока / Максим Долбнин
Подписание соглашения о дружбе и сотрудничестве между Владивостоком и филиппинским городом Себу
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. В рамках VII Восточного экономического форума в администрации Владивостока состоялось подписание соглашения о дружбе и сотрудничестве между Владивостоком и филиппинским городом Себу, сообщает Фонд Росконгресс, организатор форума.
Подписание между мэрами городов Константином Шестаковым и Майклом Лопес Рама прошло в онлайн формате.
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Очно присутствовали генеральный консул посольства Республики Филиппины в РФ Роберт О. Феррер Мл, вице-консул посольства Республики Филиппины в РФ Кэтрин Алпай, заместитель главы администрации Владивостока Дарья Стегний, атташе посольства Республики Филиппины в РФ Кара Марианна Вида, почетный консул Республики Филиппины в городе Владивостоке Вадим Ветольский.
"Нас разделяет больше трех тысяч километров, однако расстояние совсем мало значит, когда речь заходит о дружбе. Хотелось бы наладить стабильные связи между нашими городами в самых разных областях, от социокультурной до экономической. Можно обмениваться детскими и студенческими делегациями, проводить совместные спортивные и культурные мероприятия, различные мастер-классы, особенно учитывая возможности современных информационных технологий, благодаря которым и стало возможным онлайн-подписание нашего соглашения", - сказал Шестаков.
Также мэр Владивостока добавил, что в этом году исполнилось 46 лет с момента установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Филиппины. Российско-филиппинские отношения сегодня обладают потенциалом к дальнейшему углублению многопланового взаимодействия.
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В свою очередь, мэр Себу Майкл Лопес Рама выразил уверенность, что совместными усилиями удастся вывести сотрудничество на принципиально новый уровень, а документ соглашения будет способствовать реализации совместных проектов в разных областях.
 
РоссияФонд "Росконгресс"Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)ВладивостокСебуКонстантин Шестаков
 
 
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