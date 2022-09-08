https://ria.ru/20220908/skolkovo-1815343893.html

Офис "Сколково" в КНР помог стартапам наладить связи с партнерами

Офис "Сколково" в КНР помог стартапам наладить связи с партнерами - РИА Новости, 08.09.2022

Офис "Сколково" в КНР помог стартапам наладить связи с партнерами

Российские стартапы заключили первые 15 контрактов на поставку или производство оборудования с китайскими партнерами с помощью представительства "Сколково" в... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T11:20

2022-09-08T11:20

2022-09-08T11:20

китай

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

фонд "сколково"

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Российские стартапы заключили первые 15 контрактов на поставку или производство оборудования с китайскими партнерами с помощью представительства "Сколково" в Китае, сообщил на ВЭФ-2022 вице-президент по региональному и международному развитию Фонда "Сколково" Юрий Сапрыкин,По его словам, представительство фонда в Китае оказывает помощь стартапам в решении задач, связанных с электроникой, замещением компонентов, поиском партнеров для производства."Это непростая задача, потому что много производителей, различается качество, есть объективные сложности с платежами и логистикой. Для небольших технологических компаний делать это всё самостоятельно – тяжёлая задача", — привели в фонде слова Сапрыкина, выступившего на сессии "Вывод высокотеха на экспорт".Одним из положительных факторов, отметил он, является физическое нахождение сотрудников офиса в Китае, которые могут приехать на фабрику, поговорить с партнером, помочь пройти комплаенс в банке.

https://ria.ru/20220906/rezidenty-1814833361.html

китай

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, восточный экономический форум — 2022 (вэф), фонд "сколково"