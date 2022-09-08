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Офис "Сколково" в КНР помог стартапам наладить связи с партнерами - РИА Новости, 08.09.2022
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Офис "Сколково" в КНР помог стартапам наладить связи с партнерами
Офис "Сколково" в КНР помог стартапам наладить связи с партнерами - РИА Новости, 08.09.2022
Офис "Сколково" в КНР помог стартапам наладить связи с партнерами
Российские стартапы заключили первые 15 контрактов на поставку или производство оборудования с китайскими партнерами с помощью представительства "Сколково" в... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T11:20
2022-09-08T11:20
китай
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
фонд "сколково"
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Российские стартапы заключили первые 15 контрактов на поставку или производство оборудования с китайскими партнерами с помощью представительства "Сколково" в Китае, сообщил на ВЭФ-2022 вице-президент по региональному и международному развитию Фонда "Сколково" Юрий Сапрыкин,По его словам, представительство фонда в Китае оказывает помощь стартапам в решении задач, связанных с электроникой, замещением компонентов, поиском партнеров для производства."Это непростая задача, потому что много производителей, различается качество, есть объективные сложности с платежами и логистикой. Для небольших технологических компаний делать это всё самостоятельно – тяжёлая задача", — привели в фонде слова Сапрыкина, выступившего на сессии "Вывод высокотеха на экспорт".Одним из положительных факторов, отметил он, является физическое нахождение сотрудников офиса в Китае, которые могут приехать на фабрику, поговорить с партнером, помочь пройти комплаенс в банке.
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китай, восточный экономический форум — 2022 (вэф), фонд "сколково"
Китай, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), Фонд "Сколково"
11:20 08.09.2022
 

Офис "Сколково" в КНР помог стартапам наладить связи с партнерами

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкВице-президент по развитию деятельности Фонда "Сколково" на Дальнем Востоке Юрий Сапрыкин участвует в работе круглого стола "Логистика экспорта в текущих реалиях" в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
Вице-президент по развитию деятельности Фонда Сколково на Дальнем Востоке Юрий Сапрыкин участвует в работе круглого стола Логистика экспорта в текущих реалиях в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Российские стартапы заключили первые 15 контрактов на поставку или производство оборудования с китайскими партнерами с помощью представительства "Сколково" в Китае, сообщил на ВЭФ-2022 вице-президент по региональному и международному развитию Фонда "Сколково" Юрий Сапрыкин,
По его словам, представительство фонда в Китае оказывает помощь стартапам в решении задач, связанных с электроникой, замещением компонентов, поиском партнеров для производства.
Председатель правления Фонда Сколково Игорь Дроздов на сессии Социокультурное развитие регионов на Восточном экономическом форуме во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
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"Это непростая задача, потому что много производителей, различается качество, есть объективные сложности с платежами и логистикой. Для небольших технологических компаний делать это всё самостоятельно – тяжёлая задача", — привели в фонде слова Сапрыкина, выступившего на сессии "Вывод высокотеха на экспорт".
Одним из положительных факторов, отметил он, является физическое нахождение сотрудников офиса в Китае, которые могут приехать на фабрику, поговорить с партнером, помочь пройти комплаенс в банке.
"Это та компетенция, которую мы стараемся быстро вырастить. За несколько месяцев мы получили уже сотни запросов. И первые пятнадцать контрактов на поставку или производство такого оборудования заключены", — сказал Сапрыкин.
 
КитайВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)Фонд "Сколково"
 
 
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