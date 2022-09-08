https://ria.ru/20220908/shveytsariya-1815364853.html

МИД Швейцарии вызвал посла КНР после публикации доклада ООН по Синьцзяну

МИД Швейцарии вызвал посла КНР после публикации доклада ООН по Синьцзяну - РИА Новости, 08.09.2022

МИД Швейцарии вызвал посла КНР после публикации доклада ООН по Синьцзяну

Министерство иностранных дел Швейцарии (DFAE) вызвало посла Китая в среду после публикации доклада УВКПЧ ООН о ситуации в Синьцзяне, чтобы выразить... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T12:12

2022-09-08T12:12

2022-09-08T12:17

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ЖЕНЕВА, 8 сен – РИА Новости. Министерство иностранных дел Швейцарии (DFAE) вызвало посла Китая в среду после публикации доклада УВКПЧ ООН о ситуации в Синьцзяне, чтобы выразить обеспокоенность Швейцарии, заявил в четверг РИА Новости пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльтшингер."Министерство иностранных дел вызвало посла Китая в Берне, чтобы выразить ему обеспокоенность Швейцарии в связи с публикацией доклада Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации в Синьцзяне. Швейцария регулярно выражала свою серьезную обеспокоенность по поводу прав этнических и религиозных меньшинств в Синьцзяне и поэтому приветствовала публикацию этого отчета 1 сентября 2022 года", - сказал он.Эльтшингер добавил, что Швейцария убеждена, что лучший способ защитить свои интересы и уважение основных прав - это вести критический и конструктивный диалог с Пекином.Ранее УВКПЧ заявило в докладе о дискриминации уйгуров в китайской провинции Синьцзян, что по своим масштабам это "может представлять собой преступления против человечности".В конце августа 2018 года эксперты комитета ООН по искоренению расовой дискриминации в докладе сообщили, что до одного миллиона этнических уйгуров могут находиться в "перевоспитательных лагерях" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. МИД Китая заявил, что информация о содержании уйгуров в "перевоспитательных лагерях" ничем не подтверждена и не соответствует действительности. Китайские власти утверждают, что связанные с Синьцзяном проблемы - это вовсе не тема соблюдения прав человека, не этнические или религиозные вопросы, проблема Синьцзяна касается вопросов насилия, терроризма и сепаратизма.

https://ria.ru/20220831/kitay-1813240967.html

https://ria.ru/20220601/oon-1792143575.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, швейцария, китай, оон, мид кнр