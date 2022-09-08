12:12 08.09.2022 (обновлено: 12:17 08.09.2022)
МИД Швейцарии вызвал посла КНР после публикации доклада ООН по Синьцзяну
МИД Швейцарии выразил обеспокоенность послу КНР после публикации доклада ООН по Синьцзяну
Берн, Швейцария. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 8 сен – РИА Новости. Министерство иностранных дел Швейцарии (DFAE) вызвало посла Китая в среду после публикации доклада УВКПЧ ООН о ситуации в Синьцзяне, чтобы выразить обеспокоенность Швейцарии, заявил в четверг РИА Новости пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльтшингер.
"Министерство иностранных дел вызвало посла Китая в Берне, чтобы выразить ему обеспокоенность Швейцарии в связи с публикацией доклада Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации в Синьцзяне. Швейцария регулярно выражала свою серьезную обеспокоенность по поводу прав этнических и религиозных меньшинств в Синьцзяне и поэтому приветствовала публикацию этого отчета 1 сентября 2022 года", - сказал он.
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Эльтшингер добавил, что Швейцария убеждена, что лучший способ защитить свои интересы и уважение основных прав - это вести критический и конструктивный диалог с Пекином.
Ранее УВКПЧ заявило в докладе о дискриминации уйгуров в китайской провинции Синьцзян, что по своим масштабам это "может представлять собой преступления против человечности".
В конце августа 2018 года эксперты комитета ООН по искоренению расовой дискриминации в докладе сообщили, что до одного миллиона этнических уйгуров могут находиться в "перевоспитательных лагерях" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. МИД Китая заявил, что информация о содержании уйгуров в "перевоспитательных лагерях" ничем не подтверждена и не соответствует действительности. Китайские власти утверждают, что связанные с Синьцзяном проблемы - это вовсе не тема соблюдения прав человека, не этнические или религиозные вопросы, проблема Синьцзяна касается вопросов насилия, терроризма и сепаратизма.
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