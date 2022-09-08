Москалькова поможет беженке из Мариуполя воссоединиться с семьей в Приморье
Омбудсмен Москалькова поможет беженке из Мариуполя воссоединиться с семьей в Приморье
© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 8 сен — РИА Новости. Беженке из Мариуполя, которая проживает с четырьмя детьми в пункте временного размещения во Владимирской области, купят авиабилеты во Владивосток для воссоединения с семьей, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
В ходе поездки в Приморский край омбудсмен провела личный прием граждан, передает корреспондент РИА Новости. В ее адрес поступило обращение матери четырех детей, которая была эвакуирована из Мариуполя и находится во Владимирской области. При этом родители заявительницы тоже были эвакуированы и перевезены в Приморский край. Женщина просила оказать ей финансовую помощь, чтобы она смогла переехать с детьми к родителям в Находку.
"Это многоплановая сложная ситуация, где нужно и воссоединить семью, и решить вопрос с авиабилетами и устройством одного из детей в образовательное учреждение, и оказать помощь главе семьи в оформлении гражданства", - сказала Москалькова.
В ходе личной встречи, которая состоялась в очном и онлайн-формате, омбудсмен по телефонному звонку обратилась к Российскому Красному кресту.
"Получили их поддержку и на следующей неделе мы надеемся, что встретим здесь семью", - добавила Москалькова.