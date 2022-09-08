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Москалькова поможет беженке из Мариуполя воссоединиться с семьей в Приморье - РИА Новости, 08.09.2022
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Москалькова поможет беженке из Мариуполя воссоединиться с семьей в Приморье
Москалькова поможет беженке из Мариуполя воссоединиться с семьей в Приморье - РИА Новости, 08.09.2022
Москалькова поможет беженке из Мариуполя воссоединиться с семьей в Приморье
Беженке из Мариуполя, которая проживает с четырьмя детьми в пункте временного размещения во Владимирской области, купят авиабилеты во Владивосток для... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T12:26
2022-09-08T12:26
общество
татьяна москалькова
мариуполь
приморский край
российский красный крест
владимирская область
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ВЛАДИВОСТОК, 8 сен — РИА Новости. Беженке из Мариуполя, которая проживает с четырьмя детьми в пункте временного размещения во Владимирской области, купят авиабилеты во Владивосток для воссоединения с семьей, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.В ходе поездки в Приморский край омбудсмен провела личный прием граждан, передает корреспондент РИА Новости. В ее адрес поступило обращение матери четырех детей, которая была эвакуирована из Мариуполя и находится во Владимирской области. При этом родители заявительницы тоже были эвакуированы и перевезены в Приморский край. Женщина просила оказать ей финансовую помощь, чтобы она смогла переехать с детьми к родителям в Находку."Это многоплановая сложная ситуация, где нужно и воссоединить семью, и решить вопрос с авиабилетами и&nbsp; устройством одного из детей в образовательное учреждение, и оказать помощь главе семьи в оформлении гражданства", - сказала Москалькова.В ходе личной встречи, которая состоялась в очном и онлайн-формате, омбудсмен по телефонному звонку обратилась к Российскому Красному кресту."Получили их поддержку и на следующей неделе мы надеемся, что встретим здесь семью", - добавила Москалькова.
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общество, татьяна москалькова, мариуполь, приморский край, российский красный крест, владимирская область
Общество, Татьяна Москалькова, Мариуполь, Приморский край, Российский Красный Крест, Владимирская область
12:26 08.09.2022
 
Москалькова поможет беженке из Мариуполя воссоединиться с семьей в Приморье

Омбудсмен Москалькова поможет беженке из Мариуполя воссоединиться с семьей в Приморье

© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в медиабанк
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 8 сен — РИА Новости. Беженке из Мариуполя, которая проживает с четырьмя детьми в пункте временного размещения во Владимирской области, купят авиабилеты во Владивосток для воссоединения с семьей, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
В ходе поездки в Приморский край омбудсмен провела личный прием граждан, передает корреспондент РИА Новости. В ее адрес поступило обращение матери четырех детей, которая была эвакуирована из Мариуполя и находится во Владимирской области. При этом родители заявительницы тоже были эвакуированы и перевезены в Приморский край. Женщина просила оказать ей финансовую помощь, чтобы она смогла переехать с детьми к родителям в Находку.
"Это многоплановая сложная ситуация, где нужно и воссоединить семью, и решить вопрос с авиабилетами и  устройством одного из детей в образовательное учреждение, и оказать помощь главе семьи в оформлении гражданства", - сказала Москалькова.
В ходе личной встречи, которая состоялась в очном и онлайн-формате, омбудсмен по телефонному звонку обратилась к Российскому Красному кресту.
"Получили их поддержку и на следующей неделе мы надеемся, что встретим здесь семью", - добавила Москалькова.
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ОбществоТатьяна МоскальковаМариупольПриморский крайРоссийский Красный КрестВладимирская область
 
 
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