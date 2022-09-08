https://ria.ru/20220908/semya-1815370566.html

Москалькова поможет беженке из Мариуполя воссоединиться с семьей в Приморье

Москалькова поможет беженке из Мариуполя воссоединиться с семьей в Приморье - РИА Новости, 08.09.2022

Москалькова поможет беженке из Мариуполя воссоединиться с семьей в Приморье

Беженке из Мариуполя, которая проживает с четырьмя детьми в пункте временного размещения во Владимирской области, купят авиабилеты во Владивосток для... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T12:26

2022-09-08T12:26

2022-09-08T12:26

общество

татьяна москалькова

мариуполь

приморский край

российский красный крест

владимирская область

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ВЛАДИВОСТОК, 8 сен — РИА Новости. Беженке из Мариуполя, которая проживает с четырьмя детьми в пункте временного размещения во Владимирской области, купят авиабилеты во Владивосток для воссоединения с семьей, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.В ходе поездки в Приморский край омбудсмен провела личный прием граждан, передает корреспондент РИА Новости. В ее адрес поступило обращение матери четырех детей, которая была эвакуирована из Мариуполя и находится во Владимирской области. При этом родители заявительницы тоже были эвакуированы и перевезены в Приморский край. Женщина просила оказать ей финансовую помощь, чтобы она смогла переехать с детьми к родителям в Находку."Это многоплановая сложная ситуация, где нужно и воссоединить семью, и решить вопрос с авиабилетами и устройством одного из детей в образовательное учреждение, и оказать помощь главе семьи в оформлении гражданства", - сказала Москалькова.В ходе личной встречи, которая состоялась в очном и онлайн-формате, омбудсмен по телефонному звонку обратилась к Российскому Красному кресту."Получили их поддержку и на следующей неделе мы надеемся, что встретим здесь семью", - добавила Москалькова.

https://ria.ru/20220907/bezhentsy-1815245782.html

мариуполь

приморский край

владимирская область

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Екатерина Зайцева

общество, татьяна москалькова, мариуполь, приморский край, российский красный крест, владимирская область